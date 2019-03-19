Финансовые новости
- |
- 19.03.19
- |
- 08:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Голосование по «Брекзиту» могут отменить из-за закона 415-летней давности
08:22 19.03.2019 |
Нижняя палата британского парламента не может снова вынести на голосование тот же самый договор по "Брекзиту". Об этом в понедельник, 18 марта, заявил глава палаты общин Джон Беркоу. По его словам, если в договор о выходе страны из Евросоюза не внести изменения, это будет противоречить закону 415-летней давности. Согласно ему, один и тот же законопроект не может быть внесен на голосование в течение одного и того же срока полномочий парламента.
Представительница британского правительства заявила в интервью dpa, что Беркоу заранее не информировал кабинет министров о своей точке зрения. Глава палаты общин уже принял несколько решений, которые не понравились многим сторонникам жесткой линии "Брекзита". Беркоу обвиняют в "чрезмерно дружественных" действиях в отношении ЕС. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск пока не прокомментировали заявление Беркоу.
Третье голосование по "Брекзиту" могут отложить
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже дважды не сумела заручиться поддержкой парламента по вопросу своего плана о выходе страны из Евросоюза. До среды - за два дня до очередного саммита ЕС - британские депутаты должны в третий раз проголосовать за или против соглашения между Лондоном и Брюсселем о "Брекзите". При этом Джон Беркоу уточнил, что между первыми и вторым голосованиями Тереза Мэй внесла в договор "существенные изменения". Это является условием и для третьего голосования.
Ранее, 17 марта, стало известно, что правительство может отложить третье голосование по "Брекзиту". Проведение нового волеизъяления депутатов "было бы сложно оправдать, если заранее известно о поражении", заявил министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс. Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд сообщил, что правительство не будет выносить соглашение с ЕС на голосование нижней палаты, если не будет достаточной поддержки среди консерваторов и депутатов от североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке 19 марта незначительно вырос. На рынке ждут новых порций валюты
|«Тихая» миссия МВФ. Что ждет Украину
|Опасный сценарий: Получится ли у Кремля и «полезных идиотов» сорвать выборы
|Штурм парламенту та блокада телецентру: протести на Балканах увійшли у нову стадію
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Голосование по «Брекзиту» могут отменить из-за закона 415-летней давности
|Комитет Европарламента одобрил вариант газовой директивы ЕС с поправками
|Штурм парламенту та блокада телецентру: протести на Балканах увійшли у нову стадію
|Від абортів до покарання РФ: як обрання нової президентки Словаччини допоможе Україні
|Инвестиции в мировую недвижимость в 2018 году установили рекорд - Cushman & Wakefield
|ООН осудила жестокое подавление протестов в секторе Газа
Это интересно
|Bugatti построила уникальный гиперкар за 11 миллионов евро и сразу его продала
|Игры из Steam можно транслировать на любые Android-смартфоны
|Электрический кроссовер Skoda приблизили к серии
|Родстер Aventador SVJ оказался самым дорогим Lamborghini. Компания выпустит 800 экземпляров открытого суперкара
|Бывший глава Mt.Gox признан виновным в подделке документов
|Tesla представила Model Y: электрокроссовер по цене от $39 000 с запасом хода до 480 км
|Топ-10 лучших городов для жизни