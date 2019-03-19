Финансовые новости
- |
- 19.03.19
- |
- 08:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Инвестиции в мировую недвижимость в 2018 году установили рекорд - Cushman & Wakefield
14:36 18.03.2019 |
В 2018 году мировые объемы глобальных инвестиций в недвижимость достигли 1,75 трлн долл. США, что является самым высоким уровнем за всю историю исследований. По прогнозам, тенденция продолжится в 2019 году.
Об этом Укринформу сообщили в международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield.
"Объемы инвестиций в мировую недвижимость в 2018 году стали самыми высокими за всю историю и достигли 1,75 трлн долл. США, что на 4% превышает предыдущий максимум в размере 1,68 трлн долл. США в 2017 году", - сообщили в консалтинговой компании со ссылкой на составленный «Международный инвестиционный атлас 2019», который дает обзор структуры и направлений капиталовложений в 2018 году и содержит прогнозы относительно основных рыночных показателей на весь текущий год.
Аналитики компании прогнозируют сохранение рекордных уровней инвестиций в 2019 году, в пределах 1,75 трлн долл. США, поскольку инвесторы нацелены на более широкий диапазон рынков.
"Все больше продавцов готовы предоставлять предложения, поскольку стратегии в сфере недвижимости адаптируются к изменениям финансовой политики, геополитической напряженности и структурным изменениям. Цены будут постепенно повышаться под влиянием стабильной доходности и роста арендных ставок в лучших объектах, а не в результате снижения доходности, что было характерно для прошлых лет", - говорится в отчете.
Отмечается, что стабильный доход по контрактам, даже в зависимости от экономического роста и инфляции, делает недвижимость невероятно привлекательной для инвестиций.
В 2018 году все мировые регионы были активными покупателями. В то же время, Северная Америка стала лидером по инвестициям в международную недвижимость, увеличив объемы на 17% в годовом измерении, до 546 млрд долл. США.
США и Канада в 2018 году были ведущими источниками инвестиционного капитала в трансграничных инвестициях, на них в прошлом году пришлось 40% всех иностранных инвестиционных потоков (125 млрд долл. США).
Немецкий капитал вошел в тройку, инвестировав 26 млрд долл США. Французские трансграничные потоки инвестиций впервые обошли Великобританию, несмотря на то, что британские инвестиционные менеджеры укрепляют свои континентальные портфели
Изменилась также структура трансграничных инвестиций из Азиатско-Тихоокеанского региона: континентальный Китай и Гонконг отступили, но Сингапур и Южная Корея укрепляли свои позиции в рейтингах.
США в 2018 году стали главным объектом для глобальных инвестиций в коммерческую недвижимость (45 млрд долл. США).
Африканский регион сохранил свою историческую позицию как наиболее популярное направление для международного капитала. В данный регион было инвестировано 53% глобальных капиталовложений (88 млрд долл. США).
В то же время, капиталовложения в коммерческую недвижимость в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе снизились в 2018 году на 2% и 1% соответственно, что связано с сокращением количества транзакций.
При этом, европейский рынок ритейла демонстрирует спад третий год подряд (56 млрд долл. США). Объемы сделок в сферах промышленной и офисной недвижимости также сократились на -24,7% и -9,7% соответственно. Одной из причин называется нехватка объектов для инвестирования.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке 19 марта незначительно вырос. На рынке ждут новых порций валюты
|«Тихая» миссия МВФ. Что ждет Украину
|Опасный сценарий: Получится ли у Кремля и «полезных идиотов» сорвать выборы
|Штурм парламенту та блокада телецентру: протести на Балканах увійшли у нову стадію
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Голосование по «Брекзиту» могут отменить из-за закона 415-летней давности
|Комитет Европарламента одобрил вариант газовой директивы ЕС с поправками
|Штурм парламенту та блокада телецентру: протести на Балканах увійшли у нову стадію
|Від абортів до покарання РФ: як обрання нової президентки Словаччини допоможе Україні
|Инвестиции в мировую недвижимость в 2018 году установили рекорд - Cushman & Wakefield
|ООН осудила жестокое подавление протестов в секторе Газа
Это интересно
|Bugatti построила уникальный гиперкар за 11 миллионов евро и сразу его продала
|Игры из Steam можно транслировать на любые Android-смартфоны
|Электрический кроссовер Skoda приблизили к серии
|Родстер Aventador SVJ оказался самым дорогим Lamborghini. Компания выпустит 800 экземпляров открытого суперкара
|Бывший глава Mt.Gox признан виновным в подделке документов
|Tesla представила Model Y: электрокроссовер по цене от $39 000 с запасом хода до 480 км
|Топ-10 лучших городов для жизни