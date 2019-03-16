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Канада расширила санкции против России из-за Украины
22:43 15.03.2019 |
Канада вслед за Евросоюзом и США в пятницу, 15 марта, ввела санкции против еще 129 россиян, компаний и организаций в ответ на продолжающуюся российскую оккупацию Крыма и вооруженное столкновение в Керченском проливе в ноябре минувшего года. Объявляя о расширении санкций, глава МИД Канады Христя Фриланд подчеркнула, что "Канада и ее союзники непоколебимы в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".
Она добавила, что "провокации России в Керченском проливе и ее незаконное вторжение и продолжающаяся оккупация Крыма не останутся безнаказанными". Общее число российских физических и юридических лиц, подпавших под канадские санкции в результате действий России в Украине, достигло 429.
В пятницу санкционный список Канада пополнили еще 114 россиян и 15 компаний. Среди них - глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава банка ВТБ Андрей Костин, близкий к президенту РФ Путину предприниматель Игорь Ротенберг, глава Росгвардии Виктор Золотов, бывший руководитель РЖД Владимир Якунин, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев и другие.
Из юридических лиц под канадские санкции попали "Туполев", "Сухой", "МиГ", "Силовые машины" и ряд других крупных российских компаний.
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