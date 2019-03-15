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Курода ожидает восстановления мировой экономики во второй половине 2019 года
14:01 15.03.2019 |
Глава Банка Японии Харухико Курода выразил оптимизм по поводу восстановления зарубежных экономик в ближайшем будущем.
"Нельзя исключать возможности того, что замедление зарубежных экономик негативно повлияет на настроения в Японии, а также на экспорт и производство", - заявил он, выступая на пресс-конференции.
"Тем не менее в настоящее же время наш основной сценарий предполагает восстановление экономик Китая и еврозоны во второй половине текущего года", - добавил Курода.
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