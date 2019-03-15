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Амстердам пытается взять под контроль рынок аренды жилья
13:57 15.03.2019 |
Амстердам - последний европейский город, который пытается получить контроль над своим рынком арендного жилья. Власти города намерены помешать волне арендодателей извлечь выгоду из быстрорастущих цен на недвижимость.
Голландские чиновники предложили полный запрет на аренду вновь построенных домов. И это один из нескольких шагов, направленных на охлаждение спроса, после того как арендная плата выросла почти на 40% за 12 лет, а цена покупки недвижимости в столице выросла до рекордного уровня.
Амстердамская ситуация подчеркивает то давление, под которым европейские политики оказываются из-за дорожающей недвижимости. Только в этом месяце правительство Испании приняло чрезвычайный указ, чтобы ограничить повышение арендной платы.
Амстердам "ищет пути улучшения ситуации на рынке", комментирует ситуацию Bloomberg Яап ван дер Биджл, генеральный директор Altera Vastgoed, которая инвестирует в недвижимость более €2,3 млрд. Тем не менее "до сих пор неясно, как они будут проверять реализацию запрета", потому что будет сложно провести различие между арендодателями и теми, кто хочет жить в собственных квартирах, подчеркивает эксперт.
Городской рынок недвижимости уже явно перегрет. Цены на жилье в Амстердаме выросли на 8% в годовом исчислении до рекордных €448 тыс. на конец 2018 г., свидетельствуют данные, полученные от ассоциации риелторов NVM в январе. Согласно официальным данным арендная плата в частном секторе выросла на 40% в период с 2005 по 2017 гг., в среднем до €1160 в месяц.
При этом перспективы могут быть еще более мрачными для местных жителей, поскольку город готовится к притоку новых жителей, переселяющихся в результате выхода Великобритании из Европейского союза.
Избиратели по всей Европе выражают недовольство по поводу роста цен на недвижимость. С ростом популизма на большей части континента это один из способов, которым правительства могут показать, что они на стороне простых людей, в то время когда глобализация способствует снижению темпов роста заработной платы и замедлению экономики.
Местные жители обращаются к европейским правительствам с просьбой усилить надзор за краткосрочной арендой и усилить регулирование Airbnb Inc. и аналогичных услуг. Активисты в Дублине потребовали прекратить обслуживание Airbnb в городе в прошлом году. А в Берлине любой, кто сдает в аренду более половины своей квартиры, должен получить разрешение.
Местное правительство Амстердама планирует представить конкретные предложения о запрете аренды в конце этого года, говорится в заявлении муниципалитета. Этот запрет может быть включен в условия договоров купли-продажи, то есть он будет применяться к последующим покупателям, говорится в заявлении. Предлагаемый запрет - продолжение реализации планов по ограничению арендной платы. С января Амстердам ограничил краткосрочную аренду до 30 ночей в год.
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