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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Стена Трампа: главное о самом амбициозном проекте президента США

12:28 15.03.2019 |

Мир

 

Дональд Трамп пообещал возвести стену на границе с Мексикой еще в 2015 году, когда впервые заявил о намерении участвовать в президентской кампании. Он говорил, что построит красивую стену и заставит Мексику за нее заплатить. Из-за этого проекта Трамп отказывался подписать бюджет на 2019 года, спровоцировав остановку работы правительства США на 35 дней (самый продолжительный срок в истории страны), а в феврале даже объявил чрезвычайное положение, чтобы добиться выделения средств на строительство стены.

14 марта Сенат США проголосовал за отмену чрезвычайного положения в США, но Трамп уже пообещал наложить вето на решение Конгресса, мешающее его планам по возведению стены. DW собрала главные факты о самом амбициозном проекте американского президента.

Трамп не откажется от строительства стены

Дональд Трамп уверен, что стена на границе США с Мексикой - единственное средство, способное сдержать поток нелегальной миграции из государств Центральной Америки и остановить растущий "гуманитарный кризис" на южных рубежах страны. Трамп еще не будучи президентом заявлял, что большинство нелегальных мигрантов из Мексики - это "преступники, наркоторговцы и насильники", хотя статистических подтверждений этому нет.

Для американского лидера стена имеет принципиальное символическое значение - ее возведение было одним из самых громких предвыборных обещаний Трампа. Он так часто говорил о необходимости защитить от нелегальных мигрантов южную границу США, что сейчас уже не может просто отказаться от своих планов. Сегодня же американские СМИ даже связывают строительство стены с шансами Трампа на переизбрание на президентских выборах 2020 года.

Как будет выглядеть стена - неизвестно

Еще до того, как Дональд Трамп стал хозяином Белого дома, на границе США с Мексикой были построены заграждения протяженностью около 1000 км - они остались от аналогичного проекта Джорджа Буша-младшего. Сначала Трамп хотел возвести разделительную стену вдоль всей границы - это 3145 км. Позже он пояснил, что построит ее только на тех участках, где это требуется, поскольку в остальных местах есть естественные преграды в виде гор и рек. В итоге необходимая длина стены сократилась до 1609 километров.

До сих пор не ясно, что будет выглядеть стена Трампа - официально проект заградительных сооружений еще не утвержден. Сначала предполагалось, что это будет бетонное сооружение высотой 12 метров. Но после президент изменил свое мнение и решил соорудить забор из стальных реек, который позволил бы пограничникам видеть, что происходит по другую сторону.

В октябре 2017 года администрация Трампа представила восемь девятиметровых прототипов стены из бетона и стали, но ни один не был одобрен Службой таможенного и пограничного контроля. Оказалось, что стальные рейки можно распилить специальной пилой.

Трамп пока построил не много

В марте 2018 года Конгресс США выделил 1,6 млрд долларов на работы по укреплению границы с Мексикой. Однако эти средства нельзя потратить на возведение новых участков стены. Одобренное конгрессом финансирование предусматривает строительство и замену существующих заграждений, а также совершенствование технологий охраны границы лишь в тех местах, в отношении которых подобные расходы были одобрены в прошлом.

 Оказалось, стальные рейки можно распилить специальной пилой

На эти средства удалось заменить бетонной стеной примерно 22 километра металлических заграждений в районе Сан-Диего, а также построить более трех километров стены в Калифорнии и более 30 километров в Нью-Мексико (эти участки были запланированы ранее).

Трамп просит деньги из бюджета, хотя обещал, что заплатит Мексика

По разным оценкам строительство сцены может стоить от 15 до 40 млрд долларов. По расчетам компании Bernstein Research, оно обойдется американским налогоплательщикам в сумму от 15 до 25 млрд долларов, а расходы на ее обслуживание составят ежегодно еще 3,5 миллиарда долларов. В последних расчетах погранично-таможенной службы США называется цифра 33 млрд долларов. 18 млрд из них пойдут на само заграждение, 1 млрд долларов - на строительство дорог и 8,5 млрд долларов - на дополнительный персонал.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что заставит Мексику заплатить за стену. Последняя делать это категорически отказалась. Позднее президент пояснил, что южная соседка косвенно профинансируют строительство посредством нового торгового соглашения США с Мексикой и Канадой (USMCA), которое пришло на смену NAFTA. Вместе с тем USMCA в силу еще не вступило, а президент так и не объяснил механизм такого финансирования.

В результате Трамп пытается получить средства на строительство пограничного заграждения из бюджета США, из-за чего постоянно вступает в конфликты с Конгрессом. В январе 2018 года президент попросил Конгресс выделить 18 млрд долларов в течение ближайших 10 лет на первую фазу возведения стены, но законопроект не был одобрен.

Споры вокруг стены привели к шатдауну и объявлению ЧС

21 декабря 2018 года Конгресс не утвердил проект бюджета на следующий финансовый год из-за разногласий с Трампом, потребовавшим 5,7 млрд долларов на возведение стены вдоль границы с Мексикой. Конгресс на эти цели согласился предоставить лишь 1,3 млрд. Споры вокруг стены стали причиной шатдауна - частичной блокировки работы государственных учреждений США, которая продолжаласть 35 дней, став самой длительной в истории страны.

После провала переговоров с демократами 15 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения. С помощью режима ЧП президент США рассчитывает изыскать в обход Конгресса недостающие государственные средства, необходимые для быстрого строительства стены.

Как и ожидалось, указ Трампа о ЧП был немедленно оспорен в суде. Коалиция из 16 штатов США 18 февраля, подала иск в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии против администрации Дональда Трампа в связи с его решением объявить режим чрезвычайного положения.

Что будет дальше со стеной Трампа?

Если прежде Дональд Трамп требовал выделить на возведение стены на границе с Мексикой 5,7 млрд долларов, то теперь эта сумма увеличилась почти на 3 млрд. Трамп планирует получить из госбюджета на 2020 год для этой цели 8,6 млрд.

Газета The Washington Post пишет, что 5 миллиардов долларов для финансирования гигантского проекта Трамп хочет взять из бюджета министерства внутренней безопасности и 3,6 млрд - из средств министерства обороны. Более того, еще 6,7 млрд долларов Трамп собирается перенаправить на строительство стены из других программ, воспользовавшись режимом чрезвычайного положения.

Однако Сенат США 14 марта проголосовал за отмену введенного президентом ЧП. Трамп тут же в своем Twitter пообещал наложить вето на решение законодателей. Чтобы преодолеть вето президента, необходимы 2/3 голосов в Палате представителей и Сенате.
По материалам: Deutsche Welle
 

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