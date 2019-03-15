Российский «Газпромбанк» вышел из проекта в Венесуэле

"Газпромбанк" (ГПБ) вышел из совместного добычного проекта с венесуэльской госкомпанией PDVSA - Petrozamora. ГПБ больше не имеет инвестиционных проектов в Венесуэле, сообщает "КоммерсантЪ".

Petrozamora является одним из крупнейших добывающих предприятий с иностранным капиталом в Венесуэле. Таким образом, крупные активы в Венесуэле остались только у "Роснефти".

ГПБ владел 17% в GPB Global Resources, которой в свою очередь принадлежат 40% в Petrozamora. "В результате "Газпромбанк" на сегодня не имеет инвестиционных проектов в Венесуэле", - заявил представитель банка.

Petrozamora в 2017 г. добывала в среднем 102,2 тыс. баррелей нефти в сутки.

По данным Reuters, ГПБ вышел из капитала Petrozamora в начале года. Именно в конце января США ввели новый пакет санкций против нефтяной отрасли Венесуэлы.

Под санкции за связь с Венесуэлой попал "Еврофинанс Моснарбанк", в котором у ГПБ и ВТБ по 25%, остальные акции принадлежат венесуэльскому Fondo de Desarrollo Nacional. При этом ГПБ в феврале заявил, что заморозил счета PDVSA в банке.