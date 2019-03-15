США могут запретить Visa и Mastercard работать в Венесуэле

США рассматривают возможность ввести финансовые санкции, которые могли бы запретить Visa Inc., Mastercard Inc и другим финансовым учреждениям проводить операции в Венесуэле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Этот шаг станет еще одной попыткой усилить давление на режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отмечает агентство. Ограничения, будут направлены против венесуэльской элиты и лояльных к главе Боливарианской Республики группам, например военных, указал собеседник агентства.

"Цель этих санкций - продолжать лишать незаконный режим Мадуро доступа к средствам и возможности воровать у венесуэльцев", - сказал он.

По информации агентства, США спланировали эти санкции еще задолго до введения аналогичных санкций против Ирана, Северной Кореи, Сирии и в меньшей степени России.

В целом ограничения будут направлены на то, чтобы заблокировать доступ госбанков Венесуэлы к международной финансовой системе, включая попытку заставить уйти с рынка поставщиков кредитных карт, а также отключить власти от системы обмена банковскими сообщениями SWIFT.

Кроме того под санкции также могут попасть те финансовые учреждения, которые поддерживают Мадуро.

23 января президент США Дональд Трамп признал Гуайдо легитимным главой Венесуэлы. В России, наоборот, считают Мадуро законно избранным президентом.

Франция, Испания и Германия заявили, что признают Гуайдо новым президентом Венесуэлы, если отстраненный от власти диктатор Мадуро не объявит в течение 8 дней о проведении досрочных президентских выборов.

После этого США приняли уже несколько пакетов санкций против правительства отстраненного от власти диктатора.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон может вводить санкции против "граждан третьих стран и компаний, связанных с правительством Венесуэлы".