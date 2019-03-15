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Конгресс отменил чрезвычайное положение в США. Трамп обещает наложить вето
08:41 15.03.2019 |
Конгресс США в первый раз проголосовал за отмену введенного президентом чрезвычайного положения, а Трамп в первый раз воспользуется правом вето. Преодолеть его у конгресса уже не получится, поскольку для этого необходимы 2/3 голосов в палате представителей и в сенате.
На Трампа ополчились однопартийцы
Резолюцию об отмене режима чрезвычайного положения помимо оппозиционных Трампу демократов поддержали и 12 сенаторов-республиканцев.
"Никогда еще не было такого, чтобы президент просил финансирование, конгресс ему отказывал, а президент пользовался законом о чрезвычайном положении 1976 года, чтобы все равно потратить деньги", - отметил сенатор Ламар Александер, проголосовавший за отмену режима ЧП.
Он напомнил, что еще основатели США предоставили конгрессу право утверждать расходы, чтобы у президента не было слишком много власти. "Этот контроль над исполнительной властью - важнейший источник нашей свободы", - отметил сенатор.
"Я считаю, что использование чрезвычайных полномочий в этих обстоятельствах нарушает конституцию, - согласился с ним сенатор-республиканец Джерри Моран. - Это ставит нашу страну на путь сосредоточения власти у исполнительных органов. Этого опасались авторы конституции".
Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл призывал однопартийцев голосовать против резолюции, подготовленной демократами.
Трамп же до голосования писал в "Твиттере", что если республиканцы проголосуют за отмену режима ЧП, они поддержат спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, а также "преступность и демократов с открытыми границами". Пелоси - ярая противница стены, она обещала не дать Трампу ни цента на нее.
Республиканцы, поддержавшие резолюцию об отмене ЧП, объяснили свое решение опасениями, что в будущем президенты смогут узурпировать полномочия конгресса по финансированию правительства и использовать тактику введения ЧП для финансирования нужных им программ.
Макконнелл, в свою очередь, сказал, что Трамп действует в рамках существующего закона, а если сенаторам закон не нравится, надо вносить в него поправки.
Демократы с этим не согласны. "Президент объявлял ЧП не потому, что оно есть. Он объявил ЧП из-за того, что проиграл в конгрессе и хочет обойти его", - заявил на заседании лидер демократов в сенате Чак Шумер.
В итоге 59 сенаторов резолюцию об отмене ЧП поддержали, 41 проголосовал против.
"ВЕТО", - написал в "Твиттере" Трамп через несколько минут после завершения голосования.
Как связаны стена и режим чрезвычайного положения
Трамп 15 февраля подписал указ о введении чрезвычайного положения, чтобы получить деньги на строительство стены на границе с Мексикой. Стена - одно из его ключевых предвыборных обещаний.
Конгресс отказался выделять 5,7 млрд долларов на пограничный забор, поскольку демократы и часть республиканцев посчитали его бессмысленным. Первые два года президентства Трампа конгресс контролировали республиканцы, и инициативы Трампа они принимали.
По итогам выборов, прошедших в ноябре 2018 года, в палате представителей большинство получили демократы. Сенат же остался под контролем республиканцев, бюджетные инициативы Демпартии они блокируют.
Но без поддержки демократов в сенате Трамп не может набрать 60 голосов из 100, необходимых для принятия бюджета. У республиканцев там только 51 кресло.
Трамп же не стал подписывать принятый парламентом бюджет, не предполагавший средств на стену. Из-за этого в декабре 2018 года произошло частичное прекращение работы правительства ("шатдаун"), так как в условиях не принятого бюджета у госорганов кончилось финансирование.
"Шатдаун" стал самым долгим в истории США: 35 дней около 800 тысяч госслужащих находились в неоплачиваемом отпуске или работали без зарплат.
Трамп прекратил его 25 января, дав конгрессу три недели, чтобы он все-таки выделил деньги на стену. Этого не произошло, и президент воспользовался правом на введение режима чрезвычайного положения.
Глава государства собирается взять деньги на строительство стены из бюджета минобороны и возводить ее силами военных. Неясно, на каких военных проектах отразится такое перераспределение средств.
В четверг на заседании сенатского комитета по вооруженным силам исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан заявил, что около 40% процентов американских военных, которые сейчас находятся на юго-западной границе с Мексикой, выведут оттуда в течение следующего месяца.
Он сказал, что численность военнослужащих на границе сократится до 4000 человек.
В ответ на вопрос сенатора Мази Хироно, считает ли он, что армия на границе защищает страну от военной угрозы, Шанахан ответил отрицательно.
"Я согласен, что это вызов безопасности, а не военная угроза", - добавил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд-младший.
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