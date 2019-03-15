Дания открывает программу льготного кредитования в Украине

Министр финансов Украины Оксана Маркарова и посол Королевства Дания в нашей стране Рубен Мэдсен подписали Рамочное соглашение между правительствами стран об условиях и процедурах реализации программы Danida Business Finance (DBF) в Украине.

Как сообщается на сайте Министерства финансов, программа предусматривает предоставление беспроцентных займов для финансирования проектов в сферах возобновляемой энергетики и энергоэффективности, водоснабжения и очистки сточных вод.

"Подписание соглашения - результат длительной, кропотливой работы обеих сторон. Сотрудничество с датскими партнерами позволит нам эффективно привлекать средства для реализации новых проектов, направленных на обеспечение устойчивого развития и экономического роста. Такой шаг, безусловно, расширяет горизонты инвестиционных возможностей для Украины", - прокомментировала Маркарова.

Посол Мэдсен, в свою очередь, отметил: "Я искренне рад, что программа Danida Business Finance теперь доступна в Украине. Это очень выгодная система льготного кредитования, которая предлагается исключительно приоритетным для Дании странам, таким как Украина, и станет важным компонентом уже существующей широкой программы поддержки, которую Дания реализует в Украине".

Отмечается, что финансирование будет происходить путем предоставления коммерческим банком или финансовым учреждением с представительством в Дании займов правительству Украины или украинским субъектам хозяйствования под государственные гарантии. Займы будут беспроцентными со сроком погашения до 10 лет в евро или долларах США.

Справка УНИАН. По информации Министерства финансов, Украина рассчитывает в текущем году получить из внешних источников порядка 4 миллиардов долларов финансирования, включая Всемирный банк, Европейский Союз, двухстороннее кредитование с другими странами, выход на внешние рынки капитала.

В этом году нашей стране заплатить внешним кредиторам в счет погашения и обслуживания долга около 179 миллиардов гривень, или 6,1 миллиарда долларов по официальному курсу Национального банка.