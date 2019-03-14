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Рост цен на элитную недвижимость в мире замедлился в 2018г до минимума за 10 лет - Savills
17:45 14.03.2019 |
Подъем цен на недвижимость премиум-класса в крупнейших городах мира замедлился в 2018 году до минимума с начала глобального финансового кризиса 2008 года, говорится в исследовании брокера Savills Plc.
Индекс World Сities Prime Residential Index, рассчитываемый Savills, в 2018 году увеличился на 2,3% после роста на 3,3% годом ранее. Более того, во второй половине прошлого года подъем индекса составил незначительные 0,4%.
"Рынки премиального жилья в мировых городах сейчас входят в период более плавного, но стабильного роста, и мы не ожидаем повторения ситуации докризисного периода, когда темпы годового роста цен выражались двузначным числом", - заявила глава отдела мировых исследований Savills Софи Чик.
Наиболее заметный рост цен на элитную недвижимость в прошлом году был зафиксирован в Берлине - на 9%. В Париже цены увеличились на 4,5%, в Мадриде - на 4,3%.
Тем временем в Лондоне премиальная недвижимость в 2018 году подешевела на 2,7%. Однако замедление темпов снижения цен во втором полугодии позволяет предположить, что рынок постепенно выходит из кризиса.
В числе лидеров по темпам роста стоимости дорогих домов остались крупные азиатские города - такие как Шанхай (+7,9%), Сингапур (+7,7%), Гонконг (+7,3%), Токио (+5,7%) и Шэньчжэнь (+4,8%).
В Москве элитная недвижимость в долларовом выражении подешевела за прошлый год на 4,6%.
Гонконг 10-й год подряд занял первое место в списке городов с самой дорогой элитной недвижимостью. Средняя цена квадратного метра такого жилья в городе составляла $49,7 тыс. на конец 2018 года, что примерно в полтора раза выше, чем в Токио, который расположился на втором месте рейтинга Savills ($32,9 тыс.).
Четверку лидеров замыкают Нью-Йорк ($27,7 за кв.м.) и Лондон ($19,9 тыс. за кв.м.). Шанхай, расположившийся на пятой позиции, обогнал Сидней, где цены в условиях действия "охлаждающих" мер, ужесточения условий кредитования и повышения налогов упали на 1,7%.
В Москве, по подсчетам Savills, средняя стоимость квадратного метра элитного жилья на конец прошлого года составила $13,35 тыс. За последние пять лет показатель упал на 15,5%.
Savills, основанная в 1855 году, является одним из мировых лидеров в области недвижимости. Компания предоставляет широкий спектр услуг, включая услуги по купле-продаже и аренде недвижимости, консалтингу и управлению недвижимостью, на рынках более 60 стран мира, ее штат насчитывает свыше 35 тыс. сотрудников. На московском рынке элитной недвижимости компания работает с 1993 года.
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