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Европарламент призвал к новому режиму санкций за нарушения прав человека
17:32 14.03.2019 |
Члены Европарламента поддержали резолюцию, призывающую к новым санкциям для наказания государственных и негосударственных субъектов, ответственных за грубые нарушения прав человека.
Об этом сообщает пресс-служба ЕП.
В резолюции, принятой в четверг, Европарламент призывает к созданию нового режима санкций на уровне ЕС для замораживания активов и запрета выдачи виз лицам, участвующим в серьезных нарушениях прав человека.
Этот список должен содержать государственные и негосударственные субъекты, которые способствовали, физически, финансово или через акты системной коррупции, таким злоупотреблениям и преступлениям по всему миру.
Члены Европарламента заявляют, что решение о списке и исключении из него лиц, причастных к таким действиям, должна основываться на четких, прозрачных и специфических условиях, непосредственно связанных с совершенным преступлением, чтобы гарантировать тщательный судебный пересмотр.
Они также призывают страны Евросоюза создать механизм для введения санкций и общеевропейского надзора, поскольку за последние месяцы были случаи, когда европейские компании и страны нарушили санкции ЕС.
Новый режим санкций укрепил бы роль ЕС как глобального игрока в сфере прав человека и должен был символически носить имя Сергея Магнитского, говорят депутаты.
Санкции против фигурантов так называемого "списка Магнитского" уже одобрили Латвия, Литва, Эстония, Канада, Великобритания и США.
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