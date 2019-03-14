Число миллионеров в США превышает население Швеции

Количество богатых людей в США превышает население таких стран, как Швеция или Португалия.

Об этом свидетельствуют результаты исследования чикагской консалтинговой компании Spectrem Group.

При этом их число повышается уже десять лет подряд, отмечается в отчете.

В США проживают 11,8 млн человек, чистая стоимость активов которых составляет не менее $1 млн. В том числе количество людей с состоянием в $1-5 млн в 2018 году увеличилось на 2,5% - до 10,23 млн.

Число ультра-богатых людей (UHNW), активы которых оцениваются в $5-25 млн, выросло на 3,5% и достигло 1,397 млн. Американцев с состоянием свыше $25 млн за прошлый год стало больше на 0,6% - 173 тыс.

"В 2018 году рост числа богатых жителей США замедлился из-за ослабления темпов подъема глобальной экономики и спорной политической ситуации в стране", - отмечает президент Spectrem Джордж Уолпер.

Несмотря на это, общее количество домохозяйств, состояние которых относится к верхним категориям оценки, почти удвоилось со времен мирового финансового кризиса в 2008 году, сказал он.

Результаты исследования основаны на данных опроса около 8,6 тыс. американцев.