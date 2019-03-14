В Венесуэле возобновлена работа компаний и госучреждений

Президент Венесуэлы объявил о возобновлении производственных процессов в стране с 14 марта после восстановления электроснабжения.

"Президент Николас Мадуро принял решение о возобновлении с 14 марта всей трудовой деятельности в стране. Возобновляется государственная, частная, коммерческая, производственная деятельность на всей территории страны. Но школьные занятия приостановлены еще на 24 часа", - заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в телеобращении.

Из-за энергетического кризиса в стране не работали коммерческие, производственные и государственные учреждения четыре дня - 8, 11, 12 и 13 марта.

Днем ранее, 13 марта, государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA возобновила отгрузку нефти во всех портах страны после восстановления электроснабжения в стране.

Энергетический коллапс в Венесуэле произошел 7 марта из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури". Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы. По данным консалтинговой компании Energy Aspects, добыча нефти в стране в эти дни упала до 500 тыс. баррелей с 1,1 млн баррелей в сутки в январе.

Во вторник министр связи и информации страны Хорхе Родригес объявил, что работа электросетей почти полностью восстановлена.