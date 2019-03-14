Крупные инвесторы закрывают глаза на убийство Джамала Хашогги

Крупные инвесторы в Саудовской Аравии реализуют сделки и привлекают деньги обратно на свой фондовый рынок, пока королевство пытается закрыть тему убийства саудовского журналиста Джамала Хашогги.

После его убийства в октябре агентами Саудовской Аравии отношения с западными союзниками ухудшились. Теперь Эр-Рияд стремится восстановить имидж. В рамках плана "Видение-2030" он хочет привлечь иностранный капитал и диверсифицировать экономику крупнейшего в мире экспортера нефти, создав рабочие места для жителей Саудовской Аравии.

Некоторые западные правительства заявили, что кронпринц Мухаммед бин Салман замешан в убийстве. Однако правительство Саудовской Аравии отрицает какую-либо причастность кронпринца.

И если некоторые западные фирмы в сфере технологий и развлечений ушли от Саудовской Аравии, то ряд транснациональных корпораций США сообщили о своих планах в отношении крупнейшей арабской экономики.

Так, компания Dow Chemical намерена построить в Джубайле завод по производству полимеров стоимостью $100 млн, а к концу 2019 г. должно быть завершено технико-экономическое обоснование еще одного комплекса по производству силоксанов и силикона.

Технологическая группа Honeywell International Inc продолжит реализовывать проекты в рамках соглашения на сумму $3,6 млрд, заключенного в 2017 г., направленного на реализацию проектов по размещению товаров и услуг для государственного нефтяного гиганта Saudi Aramco.

Компания General Electric сообщила, что реализует сделки, заключенные с Саудовской Аравией на сумму $15 млрд в 2017 г.

"Мы продолжаем реализовывать наши соглашения по поддержке местной инфраструктуры и роста в секторах энергетики, нефти и газа, здравоохранения, авиации и цифровых технологий", - отметил представитель GE.

Эр-Рияд хочет подчеркнуть, что это обычные деловые отношения. Он направил делегацию на Всемирный экономический форум в Давосе. А в прошлом месяце королевство объявило о заключении сделки на $54,4 млрд и предложило новые стимулы в рамках 10-летней программы, цель которой - привлечь инвестиции на сумму $427 млрд.

Кронпринц, который является инициатором проводимых реформ, во время азиатского турне в прошлом месяце заключил несколько соглашений, включая сделку с Китаем на $28 млрд.

Он также свернул 15-месячную антикоррупционную кампанию, в ходе которой были арестованы десятки принцев, министров, ведущих бизнесменов и инвесторов.

Иностранные инвесторы приняли это к сведению. По данным Саудовской фондовой биржи, за первые два месяца 2019 г. в рынок Саудовской Аравии было вложено 6,94 млрд риалов ($1,85 млрд). Индекс вырос более чем на 8% после падения на 9% в первые 2 недели после убийства Хашогги.

Несколько руководителей решили не принимать участия в крупном инвестиционном форуме в Эр-Рияде в прошлом году, однако один из западных дипломатов заявил, что в этом году ожидается приток крупных бизнесменов.

"У бизнеса гораздо более короткая память, чем у общественности", - сказал дипломат.

Инвесторы ожидают, что в этом году акции Саудовской Аравии будут включены в MSCI, сейчас они сосредоточены на темпах экономических реформ, говорят банкиры.

"В Саудовской Аравии слишком много возможностей для инвестиций. Да, неприятные моменты случаются, и это шокирует многих. Но - лишь на какое-то время. Потом бизнес-среда все забывает", - сказал Ник Уилсон, председатель Gulf Investment Fund, который планирует увеличить свою долю в акциях Саудовской Аравии.

Он отметил проекты по стимулированию экономики, такие как создание бизнес-зоны NEOM стоимостью $500 млрд.

Томас Баррак, исполнительный председатель компании Colony Capital, отметил, что его компания согласилась купить долю в бизнесе французской фирмы Accor совместно с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF).

Плохая репутация

Другие западные фирмы отделились от PIF, который управляет активами на сумму выше $250 млрд.

В октябре британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил, что его Virgin Group приостановила переговоры с PIF о запланированных инвестициях в размере $1 млрд, также завершено его руководство в двух саудовских туристических проектах. Представитель Virgin Group заявил, что это заявление пока в силе.

Голливудское актерское агентство Endeavour и PIF расстались после переговоров о том, что фонд инвестирует $400 млн, сообщил источник, знакомый с этим вопросом.

Второй источник сообщил, что голливудские компании обеспокоены влиянием репутации королевства на их бизнес после убийства Хашогги.

Как ранее сообщил Reuters, PIF хотел купить долю в $700 млн в американской киностудии Legendary Entertainment, однако столкнулся с сопротивлением со стороны руководителей Legendary.

Плохая репутация отпугнула потенциальных участников рынка, сказал один из западных дипломатов.

"Я думаю, пройдет год или два, прежде чем люди действительно смогут открыто заявить, что хотят быть в Саудовской Аравии", - заявил на этой неделе известный инвестор на развивающихся рынках Марк Мобиус.