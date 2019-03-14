Госдеп США обвиняет РФ в массовых нарушениях прав человека

После начавшейся в 2014 году оккупации Крыма и его незаконного присоединения к России "российские спецслужбы последовательно укрепляли в Крыму свой контроль и нарушали права человека", говорится в ежегодном докладе по правам человека, опубликованном в среду, 13 марта, Госдепартаментом США.

На территории аннексированного полуострова зафиксированы похищения, пытки, незаконное помещение в психиатрические лечебницы, жестокое обращение с задержанными, "жесткие ограничения свободы слова и свободы собраний, а также "системная дискриминация крымских татар и этнических украинцев".

Расследования не проводятся

В 2014-2018 годах в Крыму жертвами похищений стали 42 человека, 12 из них пропали без вести, один найден мертвым, двое были официально задержаны и 27 отпущены на свободу.

"Российские оккупационные власти не провели надлежащего расследования случаев смерти и исчезновения людей", - подчеркивается в докладе. Кроме того, в этот период на психиатрическое обследование против своей воли были отправлены 17 крымских татар.

Пытками, незаконными задержаниями и похищениями людей занимались и "возглавляемые Россией силы в Донбассе", которые также "совершали гендерное насилие" и "подавляли свободу выражения мнений". Россия препятствует проведению расследований предполагаемых нарушений прав человека на этих территориях, делают вывод авторы доклада.

Атмосфера безнаказанности

В части доклада, непосредственно посвященной РФ, отмечается, что гражданские власти в Чечне лишь частично контролируют местные силы безопасности, подчиняющиеся Рамзану Кадырову. Власти Чечни могут быть связаны с произвольными казнями, в том числе представителей ЛГБТ-сообщества.

Правительство РФ "не предприняло надлежащих шагов для судебного преследования или наказания большинства должностных лиц, совершивших злоупотребления, что привело к атмосфере безнаказанности" в стране, указано в докладе Госдепартамента США.