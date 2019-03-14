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Правительство Мэй проиграло еще раз: парламент Британии запретил разводиться с ЕС без договора
22:36 13.03.2019 |
Британская Палата общин большинством голосов запретила правительству выводить страну из Евросоюза без какого-либо соглашения. Теперь Британия готовится отложить выход из Евросоюза, который должен был состояться 29 марта.
При этом депутаты нанесли правительство Терезы Мэй еще одно поражение: кабинет предлагал исключить возможность выхода без соглашения только конкретно 29 марта, но Палата общин проголосовала за поправку, запрещающую выход без соглашения вообще когда-либо.
Эта важная поправка была принята большинством всего в четыре голоса: 312 против 308. Она не имеет силы приказа для правительства, но очень важна политически, как индикатор воли парламента.
"Юридически, по умолчанию, вероятность выхода без соглашения сохраняется [...] если только не будет достигнута какая-либо иная договоренность", - сказала Тереза Мэй после голосования.
Премьер-министр сказала, что теперь перед парламентом стоит выбор: все-таки одобрить дважды отвергнутый вариант соглашения о выходе, довести дело до второго референдума - который, по мнению Мэй, подорвет доверие народа к демократическим институтам - или же добиваться соглашения с ЕС на новых условиях.
За отредактированное таким решительным образом постановление в итоге проголосовал 321 депутат, против - 278.
В тексте постановления, внесенного правительством, говорилось, что парламент отвергает возможность выхода 29 марта без соглашения, но при этом констатирует, что "возможность выхода без соглашения по умолчанию остается в силе, если Палата общин и ЕС не ратифицируют какое-либо соглашение".
Итоги голосования в среду были вполне ожидаемы: большинство депутатов Палаты общин, в том числе членов правительства, считают, что "обвальный" выход из ЕС несет слишком большие риски для экономики страны.
Теневой министр по делам "брексита", лейборист Мэтью Пенникук в завершение дебатов в среду сказал, что возможный ущерб от выхода из ЕС трудно переоценить.
"Это будет равноценно национальной катастрофе", - заявил Пенникук.
Наиболее решительные сторонники разрыва с ЕС, впрочем, доказывают, что никакой катастрофы не будет - будут лишь кратковременные трудности, но затем британская экономика, освобожденная от общеевропейских тарифов нормативов, расцветет.
Дальше - просьба об отсрочке
Накануне парламент во второй раз отверг проект соглашения о выходе, составленный правительством Терезы Мэй и Евросоюзом.
В четверг в Палате общин планируется провести голосование по вопросу об отсрочке "брексита", а именно, одобрить поручение правительству просить Евросоюз о переносе дня выхода Британии с 29 марта на более поздний срок.
ЕС может дать ответ на эту просьбу уже 21-22 марта - в эти дни пройдет очередной саммит Евросоюза.
Многие высокопоставленные политики Евросоюза неоднократно заявляли, что готовы дать Британии отсрочку, но хотели бы понять, зачем именно она ей нужна - то есть, с какими новыми предложениями Лондон приедет на новые переговоры.
До сих пор исходная позиция Лондона, как ее сформулировала Тереза Мэй - это выход Британии из единого рынка ЕС (чтобы иметь возможность ограничить иммиграцию из Евросоюза), из таможенного союза и выход из-под юрисдикции люксембургского Европейского суда.
Для того, чтобы попытаться сформулировать новую позицию, некоторые британские депутаты предлагают позже, после получения отсрочки, вынести на поочередное голосование в Палате общин несколько вариантов будущих отношений с Евросоюзом.
Источники в Консервативной партии не исключают, что правительство Мэй, попросив ЕС об отсрочке, просто снова вынесет на голосование все тот же, дважды отвергнутый проект соглашения о выходе.
Не исключено, что в конце концов нужное число депутатов Палаты общин поддастся - и проект пройдет.
В этом случае все будет относительно просто: Британия формально выйдет из ЕС, но фактически почти все останется по-прежнему, потому что по соглашению тут же начнется переходный период до конца 2020 года.
В течение этого периода Британия лишается представительства и права голоса в органах власти ЕС, но полностью сохраняет все остальные права и обязанности члена Евросоюза.
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