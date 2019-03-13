США лишили Иран $10 млрд доходов

США, введя санкции, лишили Иран 1,5 млн баррелей в сутки, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"Мы уменьшили на 1,5 млн баррелей нефти тот уровень добычи, который был у Ирана ранее. Это лишило режим примерно $10 млрд доходов. Это очень значительно", - отметил Хук.

Сейчас Иран добывает около 1,1 млн баррелей в сутки, а иногда и ниже 1 млн, уточнил Хук. Это в 2 раза меньше, чем в январе.

В Госдепе США полагают, что экспорт нефти из Ирана должен сократиться еще на 45%, или на 500-600 тыс. баррелей в сутки, чтобы экономика достигла точки невозврата.

США продолжат выборочную политику при вводе санкций против Ирана. Ранее для ряда стран США ввели исключения, разрешив покупку иранской нефти в определенных объемах.

"Вы слышали, что президент США сказал, что необходимо максимальное экономическое давление на Иран. Он также не хочет вызвать шок на нефтяных рынках. Эта политика не изменилась", - заявил Хук.

Исключения для 8 стран, действующие до мая, при покупке иранской нефти без наказания за нарушения санкций сделаны с учетом интересов безопасности США, уточнил он.

Поэтому, по словам Хука, США не смогут достичь полного прекращения экспорта нефти из Ирана.

"Вы можете ожидать, что мы продолжим эту балансировку", - пояснил Хук.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция и Германия) в 2015 г. достигли исторического соглашения о разрешении многолетней проблемы, стороны приняли СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 г. заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливают все санкции против Тегерана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, поддерживающих экономическое сотрудничество с Ираном, сообщали ранее "Вести. Экономика".

Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США и заявили, что намерены соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.