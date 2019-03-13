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Сенат Франции одобрил закон об ограничении прав демонстрантов
17:26 13.03.2019 |
Cенат Франции в ночь на среду, 13 марта, одобрил законопроект, расширяющий полномочия правоохранителей по противодействию хулиганам и вандалам. Ранее документ уже поддержала нижняя палата парламента Франции.
Сенат, представленный в основном консервативной оппозицией, одобрил "антивандальный" законопроект большинством голосов. 210 членов Сената выступили за принятие закона, против высказались 115 человек, еще 18 воздержались. Депутаты подчеркивают, что закон направлен в первую очередь против наиболее радикальных демонстрантов, готовых к применению насилия. Предложения об ужесточении закона звучали в Сенате еще в октябре 2018 года - до возникновения движения "желтых жилетов".
Если закон будет одобрен Национальным собранием и принят, полиция и представители властей смогут без решения суда запрещать участвовать в митингах лицам, которых подозревают в хулиганском поведении. За нарушение может грозить штраф в размере 7500 евро или шесть месяцев заключения. Планируется также запретить демонстрантам использовать любые виды маскировки, за это может последовать штраф в размере 15 тысяч евро или один год заключения.
Макрон против принятия "антивандального" закона
В Конституционный совет Франции были поданы заявления с требованиями остановить принятие закона, в том числе и от президента Франции. Эмманюэль Макрон поддерживает противников инициативы, которые критикуют ее за нарушение гражданских прав, в частности права на свободу собраний. Несмотря на возражения Сената, наблюдатели связывают законопроект с протестами движения "желтых жилетов", которые вспыхнули во Франции в ноябре 2018 года и сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией и актами вандализма.
Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.
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