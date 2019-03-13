Трюдо с проблемами: чем закончится политический кризис у союзника Украины

Иванна Костина / Европейская правда

То, что происходит в течение последнего месяца в Канаде, иначе как падением героя с пьедестала назвать сложно.

В центре политического скандала оказался никто иной, как "золотой мальчик" и любимец соцсетей, премьер-министр Джастин Трюдо. Главным обвинением, которое звучит в его адрес, стало возможное вмешательство в работу генпрокурора.

И хотя факт вмешательства еще нужно доказать, канадские СМИ и политикум лихорадит не на шутку.

Конечно, американские коллеги канадских журналистов реагируют на скандал с Трюдо в главной роли со снисходительной улыбкой. Мол, это вам не Трамп с его сговором с Россией и тайными платежами порнозвезде в обмен на молчание. А в Украине коррупционными скандалами вообще никого не удивишь.

Но тем более контрастно выглядит буря, которая поднялась в Канаде, где незапятнанная репутация политика - обычное явление, а злоупотребление осуждается и наказывается по всей жесткостью.

Поэтому не будет удивительно, если просьба Трюдо в адрес соратницы и генпрокурора уладить чувствительное дело будет стоить ему премьерской должности или поражения на предстоящих выборах.

В чем же суть дела и действительно ли речь идет о нарушении закона премьером и его окружением?

Дело на тысячи рабочих мест

Скандал разгорелся после публикации в газете Globe and Mail 7 февраля, где речь шла о давлении, которое якобы оказывали премьер-министр и его окружение на генерального прокурора и министра юстиции в одном лице Джоди Уилсон-Рейболд по делу строительно-инженерной компании SNC-Lavalin Group Inc.

Против последней еще в 2015 году выдвинуто обвинение в мошенничестве и коррупции в связи с почти 48 миллионами канадских долларов ($36 млн), выплаченными ливийским чиновникам в период с 2001 по 2011 год, когда у власти находился Муаммар Каддафи. Благодаря взяточничеству компания обеспечивала себе выгодные государственные заказы.

SNC-Lavalin надеялась, что дело против него может решиться с помощью мирового соглашения благодаря закону об отложенном преследовании, принятие которого компания и пролоббировала при правлении Трюдо.

Такое развитие событий для одного из крупнейших работодателей Канады означал бы возможность отделаться штрафом и согласие на меры по надзору. В случае же уголовного преследования компании светит потеря на 10 лет права на выполнение государственных заказов. Однако эти надежды были напрасными - осенью прошлого года Государственная прокуратура Канады решила, что дело SNC-Lavalin не соответствует критериям, необходимым для внесудебного урегулирования.

Самое главное, по данным Globe and Mail, окружение Трюдо и он сам просили Уилсон-Рейболд убедить прокуратуру изменить мнение по резонансному делу.

А уже 27 февраля Уилсон-Рейболд, к тому времени уже в отставке, выступила в комитете по вопросам юстиции Палаты общин Канады и подтвердила информацию журналистов.

Экс-генпрокурор рассказала, что в течение четырех месяцев испытывала постоянное давление и даже завуалированные угрозы со стороны многих чиновников.

По ее словам, речь шла о личных разговорах, телефонных звонках, электронных письмах и текстовых сообщениях, целью которых было заставить ее использовать полномочия генпрокурора для достижения мирового соглашения с SNC-Lavalin.

Уилсон-Рейболд также рассказала, что давление исходило и лично со стороны Трюдо, встреча с которым состоялась 17 сентября. Тогда премьер просил ее найти правильное решение для SNC-Lavalin. Говорил он при этом о возможной потере тысяч рабочих мест, если компания переедет из Монреаля (родной город Трюдо), и о приближении выборов в провинции Квебек, от которой он попал в парламент.

Джастин Трюдо и Джоди Уилсон-Рейболд

"Я была очень удивлена ​​и прямо его спросила: "Это политическое вмешательство в мои решения как генерального прокурора? Я бы очень не рекомендовал этого делать", - вспомнила во время слушаний в комитете Уилсон-Рейболд. По ее словам, премьер тогда все отрицал.

А когда 7 января Уилсон-Рейболд узнала о намерениях Трюдо сместить ее с должности генпрокурора и перевести на пост министра по делам ветеранов, она связала это с делом SNC-Lavalin.

Первые отставки

А что же ответили на это в правительстве?

Когда история с давлением на генпрокурора впервые всплыла на поверхность, Трюдо настаивал, что все обвинения Globe and Mail были ложными, и ни он, ни один другой сотрудник правительства не приказывал Уилсон-Рейболд вмешаться в дело. После показаний последней в комитете по вопросам юстиции премьер повторил свои утверждения и отметил полное несогласие с тем, как характеризует ситуацию Уилсон-Рейболд.

Позже на одной из пресс-конференций Трюдо заявил об "эрозии доверия", возникшей в отношениях его окружения с бывшим генпрокурором, и признал свою ответственность за то, что не отнесся к проблеме всерьез.

Однако подобного раскаяние было явно недостаточно политическим оппонентам Трюдо, которые четко продемонстрировали свое желание крови.

Так, лидер оппозиционной Консервативной партии Эндрю Шир заявил, что Трюдо потерял моральный авторитет, чтобы управлять Канадой, и призвал его уйти в отставку.

До сих пор премьер заявлял, что не собирается реализовывать эти призывы. Однако отставки в связи со скандалом его кабинет все же не обошли.

Собственно, первой была отставка самой Джуди Уилсон-Рейболд 12 февраля - с должности министра по делам ветеранов, до которой ее понизили в январе. Символично, но отставка произошла только через несколько часов после того, как Джастин Трюдо, комментируя публикации по делу SNC-Lavalin, заявил, что лучшим свидетельством согласия между ним и Уилсон-Рейболд является ее присутствие в правительстве.

Второй жертвой скандала стал политический советник Трюдо и его близкий друг Джеральд Баттс, чье имя также фигурировало в показаниях Уилсон-Рейболд. Баттс заверил, что не совершил ничего противоправного, а свою отставку объяснил заботой о премьере и надлежащей работе его правительства.

Однако, безусловно, самой большой потерей для Трюдо стала неожиданная отставка 4 марта одного из ключевых членов кабинета, главы казначейства Джейн Филпотт.

Филпотт, которая к марту 2019 года успела поработать на нескольких министерских должностях, заявила, что потеряла доверие к тому, как правительство ведет себя в деле SNC-Lavalin.

Впрочем, остальные 33 члена кабинета Трюдо после отставки Филпотт публично выразили ему свою поддержку. Несколько известных и популярных министров, среди которых глава МИД Христя Фриланд и министр окружающей среды Кэтрин Маккенна, даже посетили митинг в поддержку стратегии правительства по изменению климата, в котором принял участие и премьер.

Однако скандал вокруг дела SNC-Lavalin и не думает стихать.

В среду 13 марта оппозиция призвала провести экстренное заседание комитета по вопросам юстиции, на котором ранее проявляла желание повторно выступить Джоди Уилсон-Рейболд. Также по делу ведется минимум два расследования: одно - со стороны уже упомянутого парламентского комитета, второе - со стороны федеральной комиссии по вопросам этики.

Шанс для оппозиции

Внимание к скандалу приковано не только в Канаде. Рабочая группа по борьбе со взяточничеством Организации экономического сотрудничества и развития 11 марта выступила с заявлением, в котором выразила обеспокоенность обвинениями в адрес Трюдо и напомнила о необходимости независимого расследования случаев взяточничества в международных масштабах.

Воспользовался неспокойной политической ситуацией и Китай, с которым у Оттавы в последнее время напряженные отношения из-за ареста топ-менеджера компании Huawei. Так, Пекин поставил под сомнение независимость правосудия в Канаде, не забыв при этом упомянуть о деле SNC-Lavalin.

Тревожным сигналом стало и то, что Либеральная партия Трюдо из-за скандала начала сдавать позиции в опросах. Пока либералы и их оппоненты из Консервативной партии идут нога в ногу, преимущество консерваторов незначительно.

Однако уже сейчас, за семь месяцев до выборов, четверть канадцев утверждает, что дело SNC-Lavalin повлияет на их выбор во время голосования.

Если Трюдо не заставят уйти в отставку, то перспективы его второго срока будет влиять и баланс выполненных и невыполненных обещаний. И здесь скандал с SNC-Lavalin тоже уже сказался.

Дело в том, что если правительство выполнило свое обещание о налоговых льготах для борьбы с бедностью, то два других - построение лучших отношений с коренными народами Канады и прокладка нового нефтепровода через Британскую Колумбию - находятся в процессе.

Ирония в том, что Джоди Уилсон-Рейболд, ключевая фигура скандала, была первой женщиной-представительницей коренных народов на престижном посту в правительстве Канады. И свое заявление об отставке она подписала именем индейцев квакиутль (Пуглаас, "дочь благородного народа"), проживающих в Британской Колумбии.

Отец Джоди Билл Уилсон - влиятельный человек в Британской Колумбии. Он вел дела еще с отцом Джастина Трюдо - покойным премьером Пьером Трюдо. И теперь он утверждает, что у него нет "веры в правительство белого человека", а коренные народы должны сами распоряжаться ресурсами, землей и трубопроводами. В этой ситуации нельзя говорить об "улучшении отношений" с коренными народами.

Без согласия аборигенов Британской Колумбии строительство нефтепровода Kinder Morgan Canada Ltd Trans Mountain стоимостью 3,5 млрд долларов становится проблематичным. А в случае развития нынешнего скандала и перспективы победы Либеральной партии - все более призрачными.

Что это будет означать для Украины?

Как ни странно, для Украины сценарий победы канадских консерваторов вовсе не плох. Скорее наоборот.

В 2015 году после возвращении Либеральной партии к власти в Канаде после 10-летнего перерыва в Украине в отношении нее были осторожные ожидания, несмотря на присутствие в правительстве министров украинского происхождения.

И сначала эти ожидания даже оправдывались. Так, правительство Трюдо почти сразу отменило передачу Украине изображений спутниковой разведки системы RADARSAT-2 и прекратило отправлять нелетальную военную помощь. А если говорить об отношениях с Россией, то тогдашний министр иностранных дел Стефан Дион ратовал за необходимость диалога с Москвой.

Но, к счастью, все быстро изменилось.

В январе 2017 года Стефана Диона на посту главы МИД сменила украинка по происхождению Христя Фриланд. Уже в конце того же года Канада приняла решение предоставить Украине право на импорт летального оружия.

Канада также продолжила ценную военную тренировочную миссию UNIFIER и даже расширила ее мандат на всю Украину. Это позволило канадским инструкторам проводить занятия с украинскими военными не только на двух базах Западной Украины, а по всей стране.

Знаковым достижением для Украины стало подписание и запуск Соглашения о свободной торговле в 2017 году, которое открыло окно возможностей для украинских производителей. Впрочем, значительная часть переговоров о ЗСТ состоялась еще при предыдущем правительстве.

В целом Канада твердо считается другом Украины, который предоставляет нашей стране поддержку и на международном уровне, и в оборонной сфере, и в процессе реформ. И нет оснований полагать, что ситуация изменится к худшему в случае возможного поражения Либеральной партии на ближайших выборах.

Консервативная партия, которая сейчас является ключевым оппонентом правительства, со времен Революции достоинства демонстрировала твердую и непоколебимую поддержку Украины.

За жесткую антипутинскую политику консерваторов критиковали даже внутри Канады, утверждая, что она может повредить стране. А чего стоит сам совет предыдущего премьера Стивена Харпера "убраться из Украины", высказанный президенту РФ на саммите "Большой двадцатки" в 2014 году?

Нынешний лидер Консервативной партии Эндрю Шир так же жестко высказывается против российской агрессивной политики.

И каким бы ни было развитие дела SNC-Lavalin, Канада останется активным союзником и другом Украины - вне зависимости от того, кто будет стоять во главе страны.