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ФБР раскрыло коррупционную схему попадания в элитные университеты США
10:49 13.03.2019 |
Родители нерадивых чад платили взятки размером до $6,5 млн, для того чтобы обеспечить поступления в такие элитные учебные заведения, как Джорджтаун, Стэнфорд, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Университет Сан-Диего, Университет Техаса, Йельский университет и другие. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные федеральным прокурором в Бостоне.
ФБР выявило около 50 участников этой схемы. Родители заплатили владельцу Edge College & Career Network Уильяму Рику Сингеру в общей сложности $25 млн с 2011 по 2019 гг. Отдельно стоит отметить, что чаще всего дети не знали, что за их поступление в университеты и колледжи родители платили взятки.
Например, звезда ТВ-шоу "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффман заплатила за своих дочерей по $15 тыс., чтобы обеспечить их поступление в университет. "Благотворительный взнос" стал причиной того, что у дочерей было несколько шансов сдать экзамен, причем младшая дочь пересдавала экзамен под контролем проректора, который помог ей серьезно улучшить первоначальные результаты и поступить в Джорджтаун.
Актриса Лори Лафлин заплатила за своих дочерей куда большую сумму - по $500 тыс. Это позволило зачислить обеих дочерей в Университет Южной Калифорнии, несмотря на то что они не принимали участия во вступительных экзаменах.
Дело Сингера уже стало одним из самых масштабных скандалов, которые сотрясали образовательную систему США за последние 10 лет. Документы, опубликованные по данному делу, насчитывают около 200 страниц, в которых содержится информация о массовых подкупах, подлогах и фальсификациях - все ради поступления детей в лучшие университеты и колледжи США.
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