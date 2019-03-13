Майк Помпео: Европа не должна зависеть от российского газа

Госсекретарь Майк Помпео призвал американских производителей нефти и газа сотрудничать с администрацией Дональда Трампа для продвижения национальных интересов США по всему миру, особенно в Азии и Европе. Помпео заявил об этом, выступая на энергетической конференции CERAWeek, крупнейшем ежегодном мероприятии американской нефтегазовой отрасли в Хьюстоне, штат Техас.

Обращаясь к руководителям крупнейших энергетических и нефтегазовых компаний, Помпео отметил, что обнаруженные на территории США запасы сланцевой нефти и газа позволяют Вашингтону усилить свои внешнеполитические позиции.

«Мы должны закатать рукава и конкурировать (на мировом рынке) - способствуя инвестициям, мотивируя партнеров покупать у нас и наказывая "плохих игроков"», - заявил госсекретарь, имея в виду в первую очередь Россию, Иран и Венесуэлу.

По словам Помпео, оживление в американской нефтегазовой отрасли дало США возможность удовлетворить спрос на источники энергии, которые некогда «закрывались» геополитическими соперниками.

«Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники впали в зависимость от российского газа благодаря проекту "Северный поток-2", точно также, как и мы не хотели бы зависеть от поставок нефти из Венесуэлы», - сказал Помпео, говоря о строительстве нового газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию.

Кроме того, госсекретарь заявил, что Россия оказывает политическое давление на Украину с помощью энергоресурсов.

"Россия использует газопроводы, чтобы оказывать давление, политическое давление на Украину", - заявил М.Помпео.

По его словам, "Россия вторглась в Украину, чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам".

"Она (Россия - ИФ) лишила Украину возможности самостоятельно использовать эти ресурсы, использовать эту инфраструктуру для того, чтобы снабжать энергией дома своих граждан", - сообщил он.