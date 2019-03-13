Финансовые новости
- |
- 13.03.19
- |
- 18:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Индонезии расследуют возможное вмешательство в выборы хакеров из РФ
09:39 13.03.2019 |
Российские и китайские хакеры атакуют базу данных избирателей в Индонезии, чтобы сорвать предстоящие президентские и парламентские выборы, сообщает во вторник, 12 марта, агентство Bloomberg. Глава Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман объявил, что комиссия начала расследование.
По словам Будимана, некоторые атаки идут из России и Китая, они включают в себя попытки "манипулирования или изменения" базы данных, а также внесение в нее фейковых избирателей. Мотивы хакеров пока не ясны: возможно, они намерены "расколоть Индонезию" или же помочь одному из кандидатов одержать победу на президентских выборах. "Они пытаются взломать нашу систему не просто каждый день, а каждый час", - отметил глава ЦИК.
В ближайшее время комиссия намерена проверить базу данных избирателей, чтобы установить, нет ли среди них поддельных имен. Организаторы предвыборной кампании одного из кандидатов в президенты Прабово Субианто утверждают, что обнаружили в списках "17,5 млн подозрительных имен, а также большое число других нарушений".
Россия отрицает вмешательство в выборы в Индонезии
В феврале действующий президент Индонезии обвинил оппозицию в распространении российской пропаганды, что, по его словам, "привносит с собой бесконечные потоки лжи и клеветы". В Москве подчеркнули, что Россия принципиально не вмешивается в выборы в других странах.
Выборы главы государства в Индонезии - одном из крупнейших в мире государств с населением в 250 млн человек - состоятся 17 апреля. 57-летний Видодо добивается переизбрания на второй срок. Его основным соперником вновь выступает Субианто: на предыдущих выборах Видодо одержал победу с небольшим перевесом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Набсовет «Нафтогаза» предлагает Кабмину продлить контракт с Коболевым на 1 год
|Европарламент рекомендовал назначить спецпредставителя ЕС по Украине
|Модернизированное железо: Что за танк Т-80БВ поставили на конвейер
|Похоже, Гриценко окончательно смирился с ролью «четвертого непроходного»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США лишили Иран $10 млрд доходов
|Сенат Франции одобрил закон об ограничении прав демонстрантов
|ФСБ России перекрыло все схемы поставок комплектующих для «Укроборонпрома», - Луценко
|Европарламент рекомендовал назначить спецпредставителя ЕС по Украине
|Трюдо с проблемами: чем закончится политический кризис у союзника Украины
|Британское правительство опубликовало план на случай «жесткого брексита»
Это интересно
|Airbus презентовала аэротакси
|Топ-10 стран с самым чистым воздухом
|Toyota предлагает распылять в лицо угонщикам слезоточивый газ
|Barclays: собственная криптовалюта может принести Facebook до $19 млрд
|Subaru продемонстрировала «смелый» дизайн будущих моделей
|Компания Volvo намерена снизить максимальную скорость всех своих автомобилей до 180 километров в час
|Facebook подала в суд на двух киевских разработчиков за нанесение ущерба соцсети на $75 тыс.