В Индонезии расследуют возможное вмешательство в выборы хакеров из РФ

Российские и китайские хакеры атакуют базу данных избирателей в Индонезии, чтобы сорвать предстоящие президентские и парламентские выборы, сообщает во вторник, 12 марта, агентство Bloomberg. Глава Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман объявил, что комиссия начала расследование.

По словам Будимана, некоторые атаки идут из России и Китая, они включают в себя попытки "манипулирования или изменения" базы данных, а также внесение в нее фейковых избирателей. Мотивы хакеров пока не ясны: возможно, они намерены "расколоть Индонезию" или же помочь одному из кандидатов одержать победу на президентских выборах. "Они пытаются взломать нашу систему не просто каждый день, а каждый час", - отметил глава ЦИК.

В ближайшее время комиссия намерена проверить базу данных избирателей, чтобы установить, нет ли среди них поддельных имен. Организаторы предвыборной кампании одного из кандидатов в президенты Прабово Субианто утверждают, что обнаружили в списках "17,5 млн подозрительных имен, а также большое число других нарушений".

Россия отрицает вмешательство в выборы в Индонезии

В феврале действующий президент Индонезии обвинил оппозицию в распространении российской пропаганды, что, по его словам, "привносит с собой бесконечные потоки лжи и клеветы". В Москве подчеркнули, что Россия принципиально не вмешивается в выборы в других странах.

Выборы главы государства в Индонезии - одном из крупнейших в мире государств с населением в 250 млн человек - состоятся 17 апреля. 57-летний Видодо добивается переизбрания на второй срок. Его основным соперником вновь выступает Субианто: на предыдущих выборах Видодо одержал победу с небольшим перевесом.