Эрдоган довел Турцию до рецессии, которая больно бьет по «Газпрому»

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Эрдоган довел Турцию до рецессии, которая больно бьет по «Газпрому»

08:33 13.03.2019 |

Мир

 

Турция впервые с 2009 года переживает рецессию, иными словами - экономический кризис. Спад оказался более масштабным, чем ожидалось, он быстро нарастает и сулит значительные потери России, поскольку Турция (пока) входит в пятерку важнейших внешнеторговых партнеров России, является крупнейшим экспортным рынком для металлургов РФ и вторым по значению покупателем российского газа и зерна.

При этом кардинальное улучшение ситуации не предвидится, и главная причина тому - волюнтаризм турецкого президента, на что DW указывала еще летом прошлого года. "Эрдоган дал, Эрдоган взял: такое чувство овладевает сейчас многими турками", - пишет, к примеру, немецкая газета Die Welt в статье под заголовком "Эрдоган становится разрушителем благосостояния в Турции". По мнению издания, ответственность за обвал экономики в стране в значительной мере несет ее все более авторитарный президент.

Рецессия не техническая, а самая настоящая

Поводом для статьи стали новейшие официальные данные статистического ведомства Турции, на которые откликнулись многие немецкие СМИ. Турецкие статистики сообщили 11 марта, что в 4-м квартале 2018 года ВВП страны сократился по сравнению с предыдущим кварталом на 2,4 процента и что итоги 3-го квартала после уточнений пришлось пересмотреть в сторону ухудшения: минус составил не 1,1 процента, а 1,6 процента.

Сокращение экономики два квартала подряд - это, согласно хрестоматийному определению, рецессия. Причем в данном случае это вовсе не техническая рецессия, как написали некоторые российские СМИ. О техническом (формальном) спаде речь идет тогда, когда статистический минус составляет, скажем, два квартала по 0,1 процента: на бумаге экономика страны сжимается, но при этом типичные проявления кризиса - рост безработицы, свертывание производства, череда банкротств, падение доходов населения - особо не наблюдаются.

В Турции же сейчас самая настоящая рецессия, причем глубокая и нарастающая: осенью, как видим, минус составил 1,6 процента, тремя месяцами позже - уже 2,4 процента. И тут лишь малым утешением служит то, что по итогам всего 2018 года экономика этой страны благодаря относительно динамичному первому полугодию все же выросла на 2,6 процента. Ведь годом раньше Турция (и ее президент) могли похвастаться увеличением ВВП на 7,4 процента! Так что за 12 месяцев стремительный рост перешел сначала в резкое торможение в первом полугодии, а затем в серьезный спад во второй половине года.

Заметное сокращение российского экспорта в Турцию

И спад этот в первые два месяца 2019 года, судя по всему, продолжал набирать силу. Об этом косвенно свидетельствуют, к примеру, данные об экспорте "Газпрома" - одного из важнейших поставщиков энергии для турецкой экономики.

По итогам февраля поставки российского газа в дальнее зарубежье сократились на 13 процентов, сообщило 1 марта агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные концерна, объяснив это теплой погодой в Европе, а также "экономическим кризисом и кризисом неплатежей в Турции, которая ощутимо сокращает отбор газа из России".

В частности, поставки газа в Турцию по западному маршруту через Украину и Балканы (именно его "Газпром" намеревается с января 2020 года заменить первой ниткой "Турецкого потока") в первой половине февраля сократились в 4 раза и в отдельные дни падали чуть ли не до нуля, говорится в одном из сообщений "Интерфакса".

Другой пример: по данным того же агентства, поставки российского зерна на турецкий рынок сократились в текущем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года) на 24 процента.

В целом же экспорт из России в Турцию, согласно материалам Федеральной таможенной службы РФ, упал в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года на 17,5 процента. Так что выручка российских компаний на турецком направлении и, соответственно, доходы российского государства в настоящее время заметно сокращаются.

Экономические индикаторы предвещают дальнейший спад

Но вернемся к оценкам и прогнозам немецких СМИ. Все та же газета Die Welt напоминает, что после всемирного кризиса 2009 года (когда рецессию пережили практически все более или менее интегрированные в мировую экономику государства) Турция была образцово-показательной страной среди развивающихся рынков, ее экономика росла ежегодно в среднем на 7 процентов и расцветала благодаря массивному притоку капитала и прямых иностранных инвестиций.

В этом была немалая заслуга Реджепа Тайипа Эрдогана, который провел целый ряд рыночных реформ. Однако после попытки военного переворота в 2016 году президент начал, с одной стороны, всеми силами укреплять свою личную власть, а с другой - всячески стимулировать "нездоровый", по выражению издания, экономический рост, чтобы отвлечь тем самым население от нарастающих внутриполитических проблем.

В результате Эрдоган допустил перегрев экономики и чрезмерный рост валютных долгов, а переход к президентской форме правления, попытки урезать независимость центрального банка и конфликты Анкары с Вашингтоном (продолжающиеся по сей день, в том числе из-за планов приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400) ускорили бегство капитала. Все это привело к обвальной девальвации турецкой лиры летом 2018 года. "Глубокий спад турецкой экономики теперь уже неминуем", - прогнозировала в августе прошлого года DW. И вот его наступление официально подтверждено.

"Экономисты ожидают, что охлаждение продолжится. ОЭСР еще больше сократила прогноз экономического роста на 2019 год - до минус 1,8 процента", - отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на данные Организации экономического сотрудничества и развития. Газета указывает на сокращение промышленного производства в 4-м квартале 2018 года на 6,4 процента, уровень безработицы в 12,3 процента, темпы инфляции почти в 20 процентов и удорожание продуктов питания примерно на 30 процентов.

О дальнейшем ухудшении экономической ситуации в Турции пишет и Stuttgarter Zeitung. При этом она указывает на такой весьма точный индикатор конъюнктуры, как автомобильный рынок: "После того, как число зарегистрированных новых автомобилей сократилось в прошлом году на 28 процентов, продажи новых автомобилей в январе 2019 года оказались почти на 60 процентов ниже показателей аналогичного периода прошлого года".

По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

17:15 Депозитные ставки для физлиц 13.03.19

15:47 Курс доллара США 13 марта продолжает снижение после выхода статданных

14:53 Новое строительство жилья в Украине в 2018г возросло на 13,2%- Госстат

14:50 В феврале денежная база уменьшилась на 1,3% до 423,2 млрд гривен

13:02 Объемов операций с электронными деньгами в Украине вырос более чем в два раза

12:56 «Призовые опросы» в соцсетях проводят мошенники - ПриватБанк

12:32 Справочный курс гривни опустился на 32,86 коп. до 26,6830 грн

12:05 Украина доразместила 10-летние еврооблигации на $350 млн

11:47 Курсы валют по карточным операциям на 13.03.19

10:46 НБУ продал 12 марта банкам депозитные сертификаты на 7,3 млрд гривен

10:40 Остатки средств на корсчетах банков 13.03.19

10:33 Биржи АТР 13 марта закрылись снижением на внешнем негативе

10:12 11 марта объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $73,8 млн до $184,2 млн

09:29 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 12.03.19

09:15 НКЦБФР допустила к обращению в Украине акции американской Apple и US Treasuries с погашением в 2023

• дальше…

17:26 Сенат Франции одобрил закон об ограничении прав демонстрантов

16:56 ФСБ России перекрыло все схемы поставок комплектующих для «Укроборонпрома», - Луценко

15:09 Европарламент рекомендовал назначить спецпредставителя ЕС по Украине

14:47 Трюдо с проблемами: чем закончится политический кризис у союзника Украины

12:48 Британское правительство опубликовало план на случай «жесткого брексита»

10:49 ФБР раскрыло коррупционную схему попадания в элитные университеты США

09:49 Майк Помпео: Европа не должна зависеть от российского газа

09:39 В Индонезии расследуют возможное вмешательство в выборы хакеров из РФ

09:35 США намерены увеличить поддержку армии Украины до $250 млн

08:48 Конгресс США одобрил пакет антикремлевских законов

08:37 В России сохраняются тенденции на увеличение вывоза частного капитала

08:33 Эрдоган довел Турцию до рецессии, которая больно бьет по «Газпрому»

08:02 План развода Лондона с ЕС отвергнут. Что ждет Британию, «брексит» и Мэй?

12.03 Британский парламент отклонил соглашение Терезы Мэй по «брекситу»

12.03 ОПЕК следует тревожиться из-за механизма NOPEC - глава Минэнерго США

• дальше…

14:59 Кабмин упростил порядок аккредитации медучреждений

12:21 Кабмин ввел с апреля выплату ежемесячной помощи в размере 1,7 тыс. гривен за третьего ребенка в семье

12.03 Петиция за легализацию медканнабиса в Украине набрала необходимые для ее рассмотрения Радой голоса

12.03 Приват24 открыл продажу единых билетов для проезда в городском транспорте Киева

12.03 Верховный суд разрешил застройщикам обходить процедуру согласования для застройки центральной части городов

12.03 Киевляне опасаются покупать квартиры в новостройках и скупают старое жилье

11.03 В Украине хотят изменить состав дорожного покрытия

06.03 Украина очень быстро меняет свою медицинскую систему - экономический эксперт ВОЗ

06.03 Киев будут передавать права на эксплуатацию парковок только через ProZorro

04.03 Шулявский мост начнут ломать 16 марта. Водителям показали схему движения

04.03 Минобразования Украины запускает е-документооборот

04.03 Украина в ночь перед выборами перейдет на «летнее время»

28.02 С апреля в Украине запустят систему электронных рецептов

28.02 В Украине в 2020 году может пройти перепись населения - Госстат

28.02 Тигипко планирует построить на территориях завода Кузня на Рыбальском жилой массив и большой торгово-офисный центр

• дальше…

17:56 План Медведчука: Почему языковой закон придется защищать в Конституционном суде

16:56 ФСБ России перекрыло все схемы поставок комплектующих для «Укроборонпрома», - Луценко

16:54 Утечка материалов следствия по делу о коррупции в «оборонке» произошла в сентябре- 2018 - Луценко

15:09 Европарламент рекомендовал назначить спецпредставителя ЕС по Украине

13:41 Модернизированное железо: Что за танк Т-80БВ поставили на конвейер

13:23 Похоже, Гриценко окончательно смирился с ролью «четвертого непроходного»

09:35 США намерены увеличить поддержку армии Украины до $250 млн

08:26 Ход Кривоносом: Чем будет заниматься полковник в СНБО

12.03 Австрийская многоходовка Путина. Зачем провокатор Вершютц рвется в Украину

12.03 От назначения Кривоноса, как от томоса или безвиза, немалая польза не только Порошенко, но и всей стране

12.03 Европарламент заявил, что Россия больше не является стратегическим партнером ЕС

12.03 Выборы-2019: Что будет с оборонкой, если победит Тимошенко

12.03 Последний козырь Билецкого. Устроят ли «Нацдружины» нападение на Порошенко

11.03 Ошибка конфедерата. Как Билецкий порадовал Тягнибока и Кошулинского

11.03 Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

• дальше…

18:03 Илону Маску разрешили рыть тоннель под Лас-Вегасом

17:44 Новый нанопористый материал обещает улучшить батареи и катализаторы

14:16 Bugatti Baby II: электромобиль для детей и взрослых за 30 000 евро

12:56 «Призовые опросы» в соцсетях проводят мошенники - ПриватБанк

10:49 ФБР раскрыло коррупционную схему попадания в элитные университеты США

09:57 Домашние 3D-технологии мертвы — сдалась даже NVIDIA

09:24 Цены на игровые мониторы падают, и это только начало

12.03 Airbus презентовала аэротакси

12.03 Toyota предлагает распылять в лицо угонщикам слезоточивый газ

12.03 Barclays: собственная криптовалюта может принести Facebook до $19 млрд

12.03 Subaru продемонстрировала «смелый» дизайн будущих моделей

12.03 Компания Volvo намерена снизить максимальную скорость всех своих автомобилей до 180 километров в час

12.03 Facebook подала в суд на двух киевских разработчиков за нанесение ущерба соцсети на $75 тыс.

11.03 Новый 1600-сильный Koenigsegg получил очень быстрый 9-ступенчатый «робот»

11.03 Honor Magic 2 3D: смартфон с 3D-сканером и системой охлаждения на основе графена

• дальше…

11:12 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

04.02 Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду

29.01 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно