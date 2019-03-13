Британский парламент отклонил соглашение Терезы Мэй по «брекситу»

Палата общин Британии не поддержала новый вариант соглашения по выходу страны из Евросоюза. За новый вариант проголосовали 242 депутата, против - 391. До запланированного выхода страны из ЕС остается 17 дней, и проигрыш Терезы Мэй чреват переносом "брексита" с 29 марта.

Предыдущее голосование по "брекситу" в парламенте состоялось 15 января: тогда против соглашения проголосовали 432 депутата, за - только 202.

Вскоре после этого парламент предписал премьер-министру Терезе Мэй провести в Брюсселе новые переговоры о соглашении по выходу Британии из ЕС.

По итогам этих переговоров Тереза Мэй внесла в соглашение ряд изменений, но они оказалось недостаточными, чтобы убедить депутатов поддержать ее вариант соглашения.

После провального для нее голосования Тереза Мэй охрипшим голосом сказала, что глубоко сожалеет о таком итоге голосования по "самому лучшему и единственно возможному", по ее словам, варианту соглашения.

"Я стремлюсь выполнить волю народа, высказанную на референдуме. Но я также стремлюсь к тому, чтобы выход состоялся спокойно, с соглашением, и я уверена, большинство в парламенте считает так же", - заявила она.

Британский премьер подтвердила, что в среду парламенту предстоит проголосовать о выходе из ЕС 29 марта без соглашения. Если парламент отвергнет этот вариант, в четверг состоится голосование об обращении в ЕС с просьбой о продлении процесса выхода Британии из Евросоюза.

Незадолго до начала голосования представители Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP) отказались поддержать соглашение. Несмотря на то, что у DUP всего десяток депутатов, только с ними у консерваторов было возможно большинство в парламенте.

Евроскептики-консерваторы из группы European Research Group (ERG) провели свою юридическую экспертизу документа и тоже остались недовольны.

Главный советник правительства по правовым вопросам Джеффри Кокс сказал, что в случае принятия соглашения "юридический риск остается неизменным".

Страховочный вариант

В понедельник глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече с Терезой Мэй достигли соглашения по ирландской границе, которое должно было стать важным дополнением к итоговому соглашению по "брекситу". Скан документа Юнкер опубликовал в своем официальном "Твиттере".

Страховочный вариант, или так называемый "бэкстоп", предполагает, что если до конца переходного периода стороны не найдут обоюдоприемлемого решения, то Северная Ирландия может остаться частью таможенного союза ЕС.

В ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии британский премьер заявила, что в новом варианте соглашения учтены все основные пожелания парламентариев.

При этом Юнкер предупредил, что если британский парламент не поддержит новый вариант соглашения, то "третьего шанса" уже не будет.

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник заявила, что Евросоюз сделал "четкие, далеко идущие предложения (по "брекситу"), которые учитывают опасения Британии и пытаются найти на них ответ".

Глава Европарламента Антонио Таяни написал в своем "Твиттере", что руководство ЕС сделало все возможное, чтобы "ободрить Британию", и надеется, что Лондон проголосует за обновленную сделку.

Ожидаемая отсрочка

Согласно изначальным планам, "Брексит" должен состояться 29 марта 2019 года. Однако многие британские СМИ и эксперты в последние месяцы продолжали настаивать на том, что сделка по "брекситу" вряд ли будет завершена в срок.

Газета Times накануне сообщала со ссылкой на высокопоставленных чиновников и дипломатов, что ЕС готовится к отсрочке "брексита" по крайней мере на год.

В конце февраля еще одна британская газета - Guardian - сообщала, что Брюссель, не желая многократно откладывать дату выхода Британии из ЕС, рассматривает вариант сразу отложить "брексит" до 2021 года.

Собеседники издания отмечали, что по бюджетным, процедурным и финансовым причинам целесообразнее всего была бы отсрочка на 21 месяц.

Газета Daily Telegraph, в свою очередь, писала, что премьер-министр готовит формальный запрос в Брюссель об отсрочке "брексита" всего на два месяца.

Издание также сообщало, что власти ЕС рассматривают возможность введения штрафных санкций для Британии в случае отсрочки процедуры выхода страны из Евросоюза, и затягивание решения может обойтись Лондону в 1 млрд фунтов (1,31 млрд долларов).