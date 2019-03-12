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В Венесуэле начались перебои с питьевой водой
18:53 12.03.2019 |
Продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары.
Жители восточных районов Каракаса отправились к каналу загрязненной реки Гуайре, чтобы заполнить канистры. Когда полиция попыталась перекрыть им дорогу, люди начали кричать: "У нас пересохло горло! "
В обесточенных больницах умирают пациенты
В связи с отсутствием в стране электричества глава Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что во вторник и среду школы останутся закрытыми. Кроме того, он приказал доставить продукты и гуманитарную помощь в больницы.
По данным временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, с момента начала блэкаута скончались уже 20 пациентов с заболеваниями почек, которым врачи не смогли своевременно провести процедуру диализа. Правительство Мадуро опровергает эту информацию.
Взрыв электростанции в Каракасе
Общую кризисную ситуацию в стране усугубил также взрыв электростанции, произошедший утром во вторник, 12 марта, в пригороде Каракаса Барута и повлекший за собой панику среди населения. Об этом сообщает информационное агентство AP.
По словам временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, в трех из четырех трансформаторов, обслуживающих данный район Каракаса, произошло короткое замыкание. Инженерам, выехавшим на место аварии, трансформаторы восстановить не удалось.
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