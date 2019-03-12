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Евросоюз добавил 10 стран, включая ОАЭ, в список «налоговых гаваней»
17:12 12.03.2019 |
Министры финансов государств Евросоюза во вторник добавили в список "налоговых гаваней" еще 10 стран, стандарты которых в области налогообложения не соответствуют требованиям ЕС, в том числе Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Таким образом, в "черный список" входят 15 юрисдикций, которые "либо не смогли выполнить обязательства по соблюдению необходимых критериев, либо даже не брали на себя подобных обязательств", заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси.
В дополнение к пяти юрисдикциям, уже входившим в список "налоговых гаваней", - Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго и Американские Виргинские острова, добавлены еще 10 - Аруба, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Доминика, Фиджи, Маршалловы острова, Оман, Вануату и ОАЭ.
"Мы завершили первый всеобъемлющий пересмотр списка стран, не сотрудничающих с ЕС. С тех пор, как он был принят в конце 2017 года, этот список доказал свою ценность для совместного продвижения повестки дня ЕС по совершенствованию мировой налоговой практики, борьбе с уклонением от уплаты налогов и улучшению надлежащего управления и прозрачности: более 30 юрисдикций уже выполнили свои обязательства провести необходимые налоговые реформы", - заявил министр финансов председательствующей в совете ЕС Румынии Эуджен Теодорович.
П.Московиси отметил также, что благодаря составлению Евросоюзом списка "налоговых гаваней" десятки стран отказались от пагубных налоговых режимов и стали соответствовать международным стандартам по прозрачности и справедливому налогообложению.
Страны, не соблюдающие необходимые критерии, столкнутся с соответствующими последствиями, сказал он.
"Мы поднимаем планку надлежащего управления в области налогообложения по всему миру и сокращаем возможности для налоговых злоупотреблений", - заявил П.Московиси.
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