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Помпео обвинил Россию и Кубу в причастности к кризису в Венесуэле
08:47 12.03.2019 |
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Кубу в том, что они сыграли главную роль в создании нынешнего кризиса в Венесуэле, поскольку поддерживали раньше и продолжают оказывать поддержку режиму Николаса Мадуро. "Российская нефтяная госкомпания "Роснефть" продолжает покупать нефть у венесуэльской госкомпании PDVSA вопреки санкциям США, а глава "Роснефти" Игорь Сечин продолжает спасать режим, заявил Помпео в понедельник, 11 марта, в Вашингтоне. Он также напомнил, что Россия снабдила Мадуро оружием.
По словам Помпео, Куба является "реальной империалистической державой" по отношению к Венесуэле, поскольку обеспечивает Мадуро и его окружению физическую защиту, а его режиму - материальную и политическую поддержку. "Если нет электричества, то это является чудесным результатом современного кубинского инженерного искусства, если нет воды, то спасибо надо сказать кубинским гидрологам", - указал глава Госдепартамента США.
Майк Помпео отверг обвинения Мадуро в причастности США к блэкауту в Венесуэле, указав на социалистическую сущность его правительства. По его словам, Мадуро обещал венесуэльцам лучшую жизнь и социалистический рай. Что касается социализма, то он выполнил свое обещание, подтвердив, что социализм является рецептом экономического краха. Рай у него не удался, сказал Помпео журналистам.
Ранее в тот же день Минфин США внес в санкционный список российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк" со штаб-квартирой в Москве. Решение принято из-за "материальной поддержки, спонсирования или обеспечения финансированием" венесуэльской PDVSA.
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