Спикер палаты представителей американского конгресса выступила против импичмента Трампу

Спикер палаты представителей конгресса США демократка Нэнси Пелоси не подержала требования некоторых однопартийцев об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу.

"Я не за импичмент. Импичмент серьезно разобщает страну. И если нет чего-то очень убедительного, подавляющего и поддержанного обеими партиями, не думаю, что мы должны идти по этому пути, потому что он разделяет страну. Он просто этого не стоит", - заявила она в интервью The Washington Post.

Н.Пелось добавила, что страна "может выдержать все, но, возможно, не два срока президентства (Трампа - ИФ), и мы должны быть уверены, что такого не случится".

Некоторые представители Демократической партии требовали импичмента президенту еще до объявления окончательных результатов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о "сговоре" Д.Трампа с Россией во время предвыборной кампании.

