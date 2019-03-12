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Спикер палаты представителей американского конгресса выступила против импичмента Трампу
08:40 12.03.2019 |
Спикер палаты представителей конгресса США демократка Нэнси Пелоси не подержала требования некоторых однопартийцев об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу.
"Я не за импичмент. Импичмент серьезно разобщает страну. И если нет чего-то очень убедительного, подавляющего и поддержанного обеими партиями, не думаю, что мы должны идти по этому пути, потому что он разделяет страну. Он просто этого не стоит", - заявила она в интервью The Washington Post.
Н.Пелось добавила, что страна "может выдержать все, но, возможно, не два срока президентства (Трампа - ИФ), и мы должны быть уверены, что такого не случится".
Некоторые представители Демократической партии требовали импичмента президенту еще до объявления окончательных результатов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о "сговоре" Д.Трампа с Россией во время предвыборной кампании.
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