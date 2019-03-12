Финансовые новости
- |
- 12.03.19
- |
- 08:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Великобритания и ЕС достигли компромисса по «Брекзиту»
07:48 12.03.2019 |
Брюссель и Лондон достигли компромисса на дополнительных переговорах о судьбе соглашения о выходе Великобритании из ЕС. На встрече британского премьера Терезы Мэй с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главой делегации ЕС на переговорах о "Брекзите" Мишелем Барнье в Страсбурге стороны приняли поздно вечером в понедельник, 11 марта, две совместные декларации.
В одной из них - юридически обязательной - стороны обязуются до конца 2020 года выработать замену так называемому "бэкстопу" - временному решению, которое должно предотвратить установление жесткой границы между членом ЕС Ирландией и британской Северной Ирландией. Великобритания также получит право временно приостановить действие правил, касающихся Северной Ирландии, если ЕС нарушит свои обязательства.
Вторая декларация является дополнением к согласованной ранее политической декларации, в которой стороны обрисовывают будущие отношения между ЕС и Великобританией.
Председатель Еврокомиссии Юнкер подтвердил достижение договоренности с Лондоном. Она содержит необходимые уточнения и правовые гарантии для соглашения по "Брекзиту" и спорному "бэкстопу", написал Юнкер вечером 11 марта на своей странице в микроблоге Twitter. По словам главы Еврокомиссии, он обсудил достигнутую с Мэй договоренность с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, которую тот готов поддержать.
Юнкер подчеркнул, что согласованные в понедельник дополнения к договору по "Брекзиту" являются самым последним предложением Лондону. По его словам, текст договора был согласован 105 дней назад. С тех пор разъясняли, уточняли, что означает этот договор. Теперь наступило время принимать решение. "Каждый получает второй шанс, но третьего не будет, - сказал глава Еврокомиссии и призвал британский парламент одобрить соглашение о "Брекзите". - Наступил конец всех переговоров".
Достигнутые в Страсбурге соглашения уже 12 марта будут вынесены на голосование в британском парламенте. Если они будут отклонены, на следующий день Тереза Мэй вынесет на голосование парламента вопрос о жестком "Брекзите" - выходе из Евросоюза без соглашения. Если депутаты отклонят и его, 14 марта им придется решать вопрос о попытке договориться с Евросоюзом о переносе даты "Брекзита".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|IP Systems и Smart Tech: в Украине участники энергорынка менее активны при внедрении ПО для торговли э/э, чем в других странах
|Ошибка конфедерата. Как Билецкий порадовал Тягнибока и Кошулинского
|Союзник «Батькивщины»: Чем известен лидер черкасского «Нацкорпусуа» Кухарчук, который атаковал Порошенко
|Женское «перемирие». Зачем «гибриды» опять воюют с мирным населением
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Помпео обвинил Россию и Кубу в причастности к кризису в Венесуэле
|Спикер палаты представителей американского конгресса выступила против импичмента Трампу
|Авиационные власти США потребовали модернизации автоматики самолетов Boeing
|Деньги на борьбу с Россией и на фонд дочери: главное из проекта бюджета Трампа
|Великобритания и ЕС достигли компромисса по «Брекзиту»
|США ввели санкции против российского банка за поддержку режима Мадуро
Это интересно
|IBM обещает ежегодно удваивать производительность квантовых компьютеров
|Uber оштрафован в Нидерландах за незаконные перевозки
|У Alfa Romeo появился маленький кроссовер
|К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека
|Mazda показала компактный кроссовер под названием CX-30
|Редкий виски стал самой выгодной инвестицией 2018 года
|Сотрудница «Укрпошты» сдала в ломбарды компьютеров компании на миллион