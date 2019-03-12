США ввели санкции против российского банка за поддержку режима Мадуро

США добавили в санкционные списки российский банк "Еврофинанс Моснарбанк" за связь с венесуэльской государственной нефтедобывающей компанией PDVSA.

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на сообщение Минфина США.

"Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон на прошлой неделе предупредил, что иностранные финансовые организации могут оказаться под санкциями за содействие незаконным транзакциям в пользу Николаса Мадуро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что включение в список означает заморозку активов в юрисдикции США, а также запрет американским физическим и юридическим лицам на сделки или транзакции с этим банком.

"На 1 января банк занимал 80 место в банковской системе РФ с активами 71,9 миллиарда рублей, собственные средства составляли 31,8 миллиарда рублей, средства населения - 8,9 миллиарда рублей", - уточняет издание.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против узурпировавшего власть режима Николаса Мадуро. После начала беспорядков спикер парламента страны Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. При этом Россия решила поддержать режим Мадуро.

США еще 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними.