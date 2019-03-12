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США могут заняться поисками активов Рамзана Кадырова
09:37 11.03.2019 |
США могут заняться поиском активов главы Чечни Рамзана Кадырова. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в четверг, 7 марта, одобрил окончательный текст проекта резолюции "Призыв к ответственности и правосудию из-за убийства Бориса Немцова". В нем, в частности, содержится призыв к госсекретарю США разыскать активы Кадырова за пределами России.
Данное требование было включено по инициативе конгрессмена-демократа от штата Нью-Джерси Тома Малиновского, который в прошлом был одним из руководителей правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) и помощником госсекретаря США по вопросам прав человека в администрации экс-президента Барака Обамы, сообщает "Голос Америки".
По "закону Магнитского"
В поправке, принятой Палатой представителей, содержится призыв к госсекретарю США "принять все возможные меры для расследования деловых операций Рамзана Кадырова и любых компаний, контролируемых Рамзаном Кадыровым за пределами Российской Федерации, и установить, нарушают ли эти операции или любые компании, способствующие осуществлению таких операций, санкции, введенные против Рамзана Кадырова в соответствии со статьями "Закона Магнитского об ответственности за нарушение прав человека во всем мире" (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act).
Кадыров был включен в санкционный список в соответствии с "законом Магнитского" в 2017 году. Санкции касаются активов и возможности въезда в США. В решении министерства финансов США о санкциях против Кадырова было указано, что глава Чечни "несет ответственность за убийства, пытки, и другие масштабные нарушения международно признанных прав человека".
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