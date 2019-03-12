Норвежский суверенный фонд сокращает инвестиции в нефтегазовый бизнес

Норвежский государственный пенсионный фонд (Government Pension Fund Global), управляющий активами в размере 1 трлн долларов, решил сократить свои вложения в акции нефтегазовых компаний.

Решение затронет в первую очередь бизнесы, которые концентрируются на разведке и добыче, но не коснётся крупнейших интегрированных нефтегазовых концернов, таких как Shell, BP или ExxonMobil. Ожидается, что почти весь рост котируемых на биржах компаний возобновляемой энергии в течение следующего десятилетия будет обеспечен компаниями, для которых ВИЭ - не основной бизнес. Фонд должен иметь возможность участвовать в этом росте, считает министр финансов Норвегии Сив Йенсен.

Шаг фонда призван уменьшить зависимость Норвегии - крупнейшего производителя нефти в Западной Европе - от отрасли, которая сталкивается с растущей неопределённостью по поводу своего долгосрочного будущего. Многие эксперты прогнозируют, что мировой спрос на нефть достигнет своего пика к 2030-м годам, в то время как климатические цели ускоряют усилия по снижению зависимости от ископаемого топлива.

Портфель акций Фонда сегодня стоит 623 млрд долларов, из которых 37 млрд долларов - акции нефтегазовых компаний. Речь может идти о распродаже ценных бумаг общей стоимостью 7,5 млрд долларов - таких компаний как Chesapeake, Cairn Energy, Tullow Oil, а также российских Новатэк и Башнефть. Полный список размещен на сайте правительства.

Предложение о сокращении инвестиций Фонда в нефтегазовую отрасль впервые поступило от управляющих его активами ещё в 2017 году.

Шаг Фонда, который ещё должен быть одобрен парламентом страны, всего несколько лет назад казался бы невозможным. Действительно, крупный экспортёр нефти и газа отказывается от инвестиций в нефтегазовый бизнес - это звучит довольно странно. Тем не менее, времена меняются, климатическая повестка, бурное развитие ВИЭ и электрического транспорта снижают надежность инвестиций в сырьевой сектор.

Данное решение (если оно будет утверждено) может повлиять на политику управления рисками других суверенных и частных инвестиционных фондов, и снизить инвестиционные возможности нефтегазового бизнеса.