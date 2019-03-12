Убийство брата Ким Чен Ына: суд снял обвинения с одной из подозреваемых

Суд в Малайзии освободил из-под стражи одну из подозреваемых в отравлении брата Ким Чен Ына нервным токсином VX в аэропорту Куала Лумпура в 2017 году.

Ким Чон Нам был убит в феврале 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура, где дожидался вылета в Макао.

Видеозапись запечатлела момент убийства, на кадрах было видно, как к мужчине в светлом пиджаке и джинсах подходят две женщины и набрасывают ему что-то на лицо. Затем мужчина подходит к сотрудникам аэропорта, после чего ему становится плохо.

Малайзийская полиция почти сразу же задержала по делу о громком отравлении гражданку Вьетнама Доан Ти Хуонг и гражданку Индонезии Сити Айсию.

Именно последнюю освободили из-под стражи в понедельник.

Суд над другой подозреваемой Доан Ти Хуонг перенесли на три дня.

Сити Айсия ранее говорила, что думала, что участвует в розыгрыше. По ее словам, ей заплатили 400 малазийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом", брызнув ему на лицо "детское масло".

Ким Чон Нам скончался по пути в больницу

Нервно-паралитический токсин VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения. Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком химикатов.

В случае признания вины Сити Айсия могла грозить смертная казнь.

По версии прокурора, они вступили в сговор с агентами Северной Кореи, чтобы убить опального бывшего министра КНДР, единокровного брата лидера страны Ким Чен Ына.

Адвокаты настаивали на том, что обе девушки были лишь пешками в шпионской игре.

Международное политическое убийство

В деле об убийстве Ким Чон Нама, по версии обвинения, замешаны граждане нескольких стран, включая КНДР и США.

За несколько дней до убийства Ким Чон Нам встречался с неким гражданином США, говорится в судебном решении.

Также к убийству имеют отношение четверо мужчин, которых власти Малайзии считают агентами КНДР.

Эти подозреваемые, предположительно, граждане Северной Кореи, успели покинуть Малайзию и сейчас находятся на свободе

Вскоре после убийства полиция Малайзии объявила, что разыскивает четверых выходцев из Северной Кореи.

Эти четверо подозреваемых покинули страну вскоре после нападения на Кима. Малайзия обратилась в Интерпол, который выпустил в отношении четверых подозреваемых "красный циркуляр", подразумевающий немедленное задержание в любой стране мира.

Также был задержан гражданин КНДР, подвозивший девушек до аэропорта, но его быстро освободили и разрешили ему выехать из Малайзии.