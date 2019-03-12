США убеждают Индию прекратить покупать нефть у Венесуэлы

США ведут переговоры с Индией и другими странами, чтобы побудить их отказаться от покупки нефти из Венесуэлы. Об этом спецпредставитель Вашингтона по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс рассказал в интервью агентству Reuters, опубликованном в воскресенье, 10 марта. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа призывает индийское и другие правительства не помогать режиму Николасу Мадуро, а "встать на сторону народа Венесуэлы".

С подобными призывами Вашингтон обращается к банкам и компаниям из разных стран, которые ведут бизнес с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, продолжил Абрамс. Подход США при этом он охарактеризовал как "аргументированный, обходительный и требовательный".

Индия остается для Венесуэлы важным рынком сбыта нефти, в то время как США ввели санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. В 2018 году нефтяной экспорт из Венесуэлы в Индию составлял в среднем 340 тысяч баррелей в день. В феврале 2019 года индийцы закупали у венесуэльцев по 297 тысяч баррелей в день.

Политический кризис в Венесуэле

После вступления Мадуро на пост главы государства на второй срок 22 января в Венесуэле начались многотысячные акции протеста. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

США пригрозили ввести новые санкции против Венесуэлы, чтобы перекрыть каналы поступления доходов режима Мадуро и побудить его к отставке. В частности, советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что США готовы ввести санкции против иностранных банков, сотрудничающих с режимом Мадуро.