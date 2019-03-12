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Национальное собрание Венесуэлы готовится объявить чрезвычайное положение
07:56 11.03.2019 |
Временный президент и глава Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил в воскресенье, 10 марта, о необходимости объявить в стране чрезвычайное положение в связи с продолжающимся уже четвертые сутки блэкаутом. Ожидается, что находящийся под контролем оппозиции парламент примет соответствующее решение на экстренном заседании в понедельник, 11 марта. После этого оппозиция намерена запросить международную гуманитарную помощь.
17 человек погибли из-за отсутствия электричества в больницах
По данным венесуэльской неправительственной организации "Медики за здоровье", длительное отсутствие электричества в сетях уже привело к смерти как минимум 17 пациентов с заболеваниями почек, так как больницы не могут провести для них жизненно необходимую процедуру диализа. Эту информацию подтвердил Хуан Гуайдо.
Мадуро винит США в хакерских атаках на систему электроснабжения
Причина блэкаута в Венесуэле до сих пор не выяснена. Глава Венесуэлы Николас Мадуро и его сторонники винят в произошедшем США. 8 марта министр связи и информации в правительстве Мадуро Хорхе Родригес заявил, что отключение электроэнергии было вызвано кибератакой на системы контроля гидроэлектростанции Гури, производящей 80 процентов тока в Венесуэле.
9 марта Николас Мадуро сообщил о якобы имевшей место второй хакерской атаке, которая "свела на нет все попытки восстановить электроснабжение". Выступая в выходные перед своими сторонниками в Каракасе, Мадуро заявил, что США ведут против его страны "энергетическую войну".
Венесуэльская оппозиция, напротив, считает причиной энергетической катастрофы коррупцию, износ оборудования, отсутствие технических проверок электростанций и неправильное управление.
Национальное собрание Венесуэлы
Лидеры государств и правительств, признавшие Гуайдо временным президентом Венесуэлы, считают Национальное собрание единственным демократическим органом страны.
При этом глава Венесуэлы Николас Мадуро своим указом лишил Национальное собрание легитимности и передал его функции верной его режиму Конституционной ассамблее.
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