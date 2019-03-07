ЕС согласовал новые правила для борьбы с экологическими рисками инвестиций

Европейский союз согласовал новый закон, который обязывает управляющих активами, страховщиков и пенсионные фонды раскрывать экологические риски своих инвестиций, сообщает Reuters.

Закон призван стимулировать "зеленые" инвестиции и ограничить практику, при которой компании утверждают, что они больше заботятся об окружающей среде, чем есть на самом деле.

"Сегодня ЕС устанавливает рамки прозрачности, чтобы инвесторы были хорошо информированы об экологических и социальных последствиях своих инвестиций", - заявил министр финансов Румынии Еуджен Теодорович.

Новый закон, для вступления которого в силу требуется еще несколько заключительных процедурных шагов, устанавливает единые правила о том, как финансовые компании должны информировать инвесторов об экологических и социальных рисках и возможностях, связанных с инвестициями.

Финансовые менеджеры должны будут, к примеру, раскрывать информацию об инвестициях в активы, которые могут загрязнять воду или наносить ущерб биологическому разнообразию.

Новые правила являются частью пакета мер, направленных на достижение целей ЕС по борьбе с глобальным потеплением. Для этого, по оценкам комиссии, в течение следующих двух десятилетий потребуются дополнительные инвестиции в размере €180 млрд в год.