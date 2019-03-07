Финансовые новости
- |
- 07.03.19
- |
- 15:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В России ужесточают наказания за фейковые новости и оскорбление властей
11:26 07.03.2019 |
В России вводятся более суровые наказания за сознательное распространение недостоверной общественной значимой информации - так называемых фейковых новостей. Законопроекты об ответственности за распространение фейковых новостей и наказании за неуважительные публикации об обществе, госсимволах и госорганах в среду, 6 марта, приняты российской Госдумой во втором, решающем чтении. В окончательном чтении эти документы будут предположительно приняты уже 7 марта.
Критики опасаются, что власти РФ будут использовать новые законы для запрещения неугодной для них информации. Российские власти особенно часто обвиняют в распространении фейковых новостей западные СМИ.
В зависимости от тяжести нарушения предусмотрены штрафы в размере от 30 тысяч до полутора миллионов рублей (от 400 до 20 тысяч евро в пересчете). В Германии распространение фейковых новостей также является наказуемым деянием. Так суд в Мангейме в январе приговорил одного блогера к штрафу в размере 12 тысяч евро по статье о нарушении общественного спокойствия за публикацию ложного сообщения о теракте.
Оскорбление органов власти
За неуважительные публикации об обществе, госсимволах и госвласти наказания ужесточаются в 20 раз. Такие нарушения впредь будут караться штрафом до 300 тысяч рублей (около 4 тысяч евро) или административным арестом на срок до 15 суток.
Правозащитные организации уже на протяжении многих лет протестуют против усиливающегося ограничения свободы слова в России. Организация "Репортеры без границ" недавно указала на большое количество интернет-сайтов, которые заблокированы в России, но доступны в ФРГ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Гройсман VS Коболев. Что происходит в Нафтогазе
|Украинские банки не торопятся разворачивать активное кредитование недвижимости
|Курс доллара на межбанке скатывается все ниже и ниже, пробивая новые минимумы
|Правоохранители задержали лиц, пытавшихся дать 5 млн грн взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕЦБ не ждет изменений процентных ставок до конца 2019г, объявлены новые кредиты TLTRO
|ЕС согласовал новые правила для борьбы с экологическими рисками инвестиций
|В России ужесточают наказания за фейковые новости и оскорбление властей
|Регуляторы США ослабляют рычаги давления на финкомпании, введенные после кризиса 2008г
|В апреле ужесточится выдача британских виз инвестора
|Иран ждет начала работы расчетного механизма с Евросоюзом INSTEX в ближайшие недели
Это интересно
|Компания Mitsubishi Motors привезла в Женеву концепт-кар Engelberg Tourer
|Range Rover Sentinel получил компрессорный V8 и тонну брони
|Хардкорный Mercedes-AMG GT R стал родстером
|Forbes назвал самого юного и богатого миллиардера в мире
|Камера-перископ и безрамочный экран Full HD+: дебют смартфона OPPO F11 Pro
|Самые богатые в мире: Безос, Гейтс и Баффет удержались на вершине рейтинга Forbes
|Топ-16 самых интересных книг о корпоративном мошенничестве