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Регуляторы США ослабляют рычаги давления на финкомпании, введенные после кризиса 2008г
11:02 07.03.2019 |
Федеральная резервная система (ФРС) США откажется от итоговой оценки крупнейших банков страны по результатам стресс-тестов, что станет одним из самых значительных шагов по ослаблению мер контроля, введенных после финансового кризиса десятилетие назад, пишет The Wall Street Journal.
Среди руководства Федрезерва крепнет уверенность в том, что сейчас ведущие фининституты находятся в более безопасном состоянии, чем в 2008 году, когда кризис выявил значительные недостатки в управлении рисками.
ФРС заявила о том, что отменит систему "прошел - не прошел" в рамках ежегодной проверки банков, таких как Goldman Sachs и JPMorgan Chase, которые показывают, смогут ли они продолжать кредитование даже в условиях серьезных финансовых потрясений. Это уменьшит вероятность того, что ЦБ может вновь удивить банкиров и финрынки плохими новостями, как это было в 2014 году с Citigroup, который неожиданно не прошел стресс-тесты.
Стресс-тесты в США, проверки согласно закону о финансовой реформе Додда-Фрэнка, проводятся с 2012 года. Главной целью их введения была проверка готовности банков к следующему кризису и повышение доверия общества к ним. В первые годы банки провалили ряд проверок, но в последнее время ситуация выправилась.
Начиная с этого года Федрезерв прекратит давать оценку "прошел - не прошел" банкам, которые успешно справлялись с тестированием не менее четырех лет, включая последний год. Для иностранных банков, которые включаются в тестирование всего два года, изменения вступят в силу в 2020 году.
Эта часть стресс-тестов, которые в целом состоят из двух этапов, является субъективной оценкой внутренних показателей банков, того, как он оценивает свои риски, а также роль совета директоров в надзоре. В прошлом году эту часть не прошел Deutsche Bank.
Банки по-прежнему могут провалить вторую часть стресс-тестов, основанную на конкретных цифрах, если в ходе теоретического кризиса (условия которого задает ФРС) его капитал упадет ниже минимального требуемого уровня.
Между тем группа регуляторов предложила повысить стандарты, в соответствии с которыми не являющиеся банками финансовые фирмы (страховщики или управляющие активами компании) будут подвергаться более строгому надзору. Совет по надзору за финансовой стабильностью США (FSOC), который возглавляет министр финансов Стивен Мнучин и в который входят руководители крупных финрегуляторов, заявил о намерении проводить анализ рискованной деятельности на финансовых рынках, а не сосредотачиваться на отдельных небанковских фирмах.
FSOC в среду единогласно проголосовал за предложение о внесение изменений в то, как небанковские организации могут быть включены в список системно значимых (too big to fail), то есть подлежащих усиленному надзору со стороны ФРС. В том числе рекомендация на внесение в список будет в большей степени зависеть от основного регулятора компании. Кроме того, потенциальные преимущества от этого должны перевешивать ожидаемые расходы (включение в список влечет за собой существенное ужесточение требований, в том числе для показателей достаточности капитала).
Как сообщалось, в октябре 2018 года страховая и управляющая компания Prudential последней из небанковских финансовых организаций США избавилась от статуса системно важной. Ранее FSOC освободил от этого статуса страховщиков American International Group Inc. (AIG), MetLife Inc. и GE Capital, финансовое подразделение General Electric.
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