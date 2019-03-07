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В апреле ужесточится выдача британских виз инвестора
10:46 07.03.2019 |
В рамках борьбы с отмыванием денег и организованной преступностью на территории Соединенного Королевства, британские власти намерены в апреле ужесточить правила выдачи виз инвестора, сообщает FT.
В частности, по информации издания, МВД страны введет правило, в соответствии с которым соискатели визы инвестора категории Tier 1 должны будут подтверждать, что распоряжаются средствами, превышающими £2 млн ($2,55 млн), не 90 дней, как было ранее, а минимум 2 года.
Кроме того те, кто претендует на "золотые визы", дающие впоследствии право на получение вида на жительство, а затем и гражданства, должны будут инвестировать свои средства в британскую экономику и, в частности, в бизнес. Вложения в ценные бумаги такими инвестициями считаться не будут.
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