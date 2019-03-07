Деловая активность в экономике США замедлилась из-за шатдауна - Beige Book

Темпы роста экономической активности замедлились до слабых (slight) и сдержанных (modest) в десяти из двенадцати регионов США в конце января и в феврале, свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

При этом в округах Филадельфии и Сент-Луиса зафиксировано отсутствие роста.

"Примерно в половине округов отмечено, что приостановка работы правительства привела к замедлению экономической активности в ряде секторов, включая розничную торговлю, продажи автомобилей, туризм, сектор недвижимости, ресторанный бизнес и перерабатывающая промышленность", - говорится в обзоре.

В целом по стране ситуация в плане потребительских расходов остается смешанной, при этом в нескольких округах респонденты Федрезерва посчитали снижение розничных продаж и продаж машин следствием холодной погоды и увеличения ставок по кредитам.

В промышленном секторе активность выросла, однако в ряде округов респонденты выразили опасения по поводу замедления роста мирового спроса, увеличения затрат из-за импортных пошлин и неопределенности в торговой политике.

Активность в секторе нефинансовых услуг росла сдержанными либо умеренными темпами.

Темпы строительства новых домов и продажи существующих не изменились либо незначительно выросли, при этом продажи домов в целом по стране несколько снизились. Наличие домов на продажу несколько увеличилось, однако остается близким к историческому минимуму, а цены на дома продолжают расти, хотя рост чуть замедлился.

Большинство округов сообщили о росте занятости, при этом респонденты Ферезерва пожаловались на нехватку сотрудников, в частности, в ИТ, обрабатывающей промышленности, грузовых перевозках и строительном секторе. В ряде округов из-за нехватки рабочих рук рост занятости оказался ограниченным.

На фоне роста занятости в большинстве регионов наблюдался умеренный рост зарплат, причем для сотрудников всех уровней квалификации. Помимо этого, респонденты отмечают увеличение других форм вознаграждения работников, включая бонусы, помощь в переезде и увеличенные отпуска.

В большинстве округов наблюдается умеренный либо сдержанный рост цен. При этом в некоторых округах затраты компаний на производство растут быстрее, чем отпускные цены. В ряде регионов источники указали на импортные пошлины как на причину увеличения затрат, хотя и отметили, что цены на сталь, подскочившие из-за пошлин, в последнее время стабилизировались. В некоторых округах наметилась тенденция на снижение стоимости топлива.

Обзор Beige Book, который формируется на основе данных двенадцати ФРБ, публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Следующая встреча руководства американского ЦБ назначена на 19-20 марта.

Информация, использованная при составлении последнего обзора, была собрана по 25 февраля включительно и обработана Федеральным резервным банком Канзаса.