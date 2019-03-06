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Швейцария представила самую крупную в Европе банкноту
15:31 06.03.2019 |
Швейцарский национальный банк (SNB) представил новую купюру в 1000 франков. Банкнота станет самой крупной по номиналу в Европе и второй - в мире после купюры в 10 тыс. брунейских долларов.
Это пятая банкнота в новой серии после банкнот на 50, 20, 10 и 200 франков. Швейцарский национальный банк начнет выпуск новой банкноты в 1000 франков 13 марта 2019 г.
Планы швейцарского регулятора отличаются от мировой тенденции: Нацбанки мира стимулируют рост электронных платежей и выводят из обращения крупные купюры, популярные в криминальном мире.
Ранее Европейский центральный банк объявил о прекращении выпуска банкнот в 500 евро с апреля 2019 г.
В Швейцарии наличные деньги и крупные купюры из-за культурных особенностей по-прежнему популярны, заявил заместитель председателя SNB Фриц Цурбрюг.
Наличные платежи в Швейцарии достигают доли 70% всех расчетов, а по стоимости - 45%. Около 40% жителей в Швейцарии хотя бы раз в году оплачивают покупку банкнотой в 1000 франков.
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