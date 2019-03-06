Аналитики: КНДР восстанавливает испытательный полигон

На северокорейском полигоне Сохэ, который власти КНДР обещали демонтировать, ведутся восстановительные работы, сообщают аналитики.

О восстановлении полигона написал аналитический сайт 38 North, проанализировав спутниковые фотографии, предоставленные несколькими американскими институтами. На снимках видно, что на территории полигона появились новые здания.

В 2018 году на встрече лидеров Севера и Юга КНДР объявила об окончательном демонтаже ракетного полигона и пусковой площадки в Тончхане и обязалась пустить туда иностранных наблюдателей. Однако поездка наблюдателей так и не состоялась.

Полигон использовался для запуска спутников и испытания двигателей, но испытаний ракет на нем не проводилось, сказала в беседе с Би-би-си редактор 38 North Дженни Таун.

"Это важное различие. КНДР может рассматривать восстановление полигона не как часть своей программы по разработке оружия. а как часть гражданской космической программы. Они и в прошлом говорили об этом различии", - рассказывает она.

Угроза дополнительных санкций

На прошлой неделе в Ханое состоялся второй в истории саммит лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Переговоры закончились раньше назначенного времени и без соглашения.

Во вторник советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что КНДР грозят новые санкции.

"Если они этого не сделают [не откажутся от ядерной программы] то, мне кажется, президент Трамп выразился достаточно ясно. Они останутся объектом разрушительных экономических санкций, которые на них наложены, и возможно мы их даже усугубим", - сказал он.

Однако по мнению Дженни Таун, новые санкции приведут только к полной остановке дипломатического процесса.

"КНДР всегда одинаково реагирует на новые санкции: с презрением", - говорит она.