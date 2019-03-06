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Китай обвиняет двоих граждан Канады в краже государственной тайны
14:18 05.03.2019 |
Китай обвинил двух канадцев в краже государственной тайны. Это произошло всего через несколько дней после того, как Оттава решила провести слушание по вопросу об экстрадиции топ-менеджера китайского технологического гиганта Huawei.
Бывшего канадского дипломата Майкла Коврига обвиняют в "грубом нарушении" китайского законодательства, сообщило информационное агентство "Синьхуа" со ссылкой на неназванные источники. Пекин утверждает, что Ковриг путем шпионажа незаконно получал доступ к государственной тайне Китая с 2017 года.
По данным агентства, Ковриг въехал в Китай по обычному паспорту и деловой визе и получал секретные сведения от другого канадца - Майкла Спавора.
Ковриг, который работал старшим советником в неправительственной организации International Crisis Group, был задержан китайскими властями 10 декабря по подозрению в создании угрозы для национальной безопасности Китая.
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