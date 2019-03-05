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HSBC: возобновление быстрого роста экономики Китая важнее торгового перемирия с США
10:33 05.03.2019 |
Заключение торгового соглашения между США и Китаем само по себе не приведет к улучшению ситуации в мировой торговле и ускорению темпов роста мировой экономики.
Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил соруководитель экономических исследований HSBC в Азиатском регионе Фредерик Нойманн. Эксперт отметил, что ожидаемая сделка между Пекином и Вашингтоном переоценивается многими с точки зрения ее влияния на текущую стадию экономического цикла.
В этом плане для многих стран, для которых Китай является важным торговым партнером, более существенным фактором будут новые меры господдержки экономики КНР.
- Тема заключения торгового соглашения между США и Китаем в том или ином виде обсуждается уже несколько недель. На мой взгляд, фондовые рынки во многих странах сейчас переоценивают сам факт возможности заключения данной сделки.
Проблема заключается в том, что торговое соглашение между США и Китаем не изменит текущей ситуации в мировой экономике. Темпы экономического роста в Европе и других регионах мира сейчас довольно низкие, показатели мировой торговля замедляются. Торговое соглашение может убрать один из рисков, но само по себе не приведет к улучшению в экономическом цикле.
- Вы считаете, сейчас более важны стимулирующие меры, в частности в Китае?
- Да, я бы сказал, что внутренние истории сейчас более важны, чем торговая сделка. Мы ждем, какие действия по стимулированию экономики будут приняты правительством Китая. Уже озвучивались меры по снижению налогов, скорее всего, будет также определенное смягчение монетарной политики. Очевидно, что нужно больше конкретики и больше стимулирующих меры. По состоянию на начало года в Китае явно наблюдается определенное ослабление ситуации на рынке труда и в жилищном сегменте. Китаю нужны меры для стимулирования экономики.
- Способствует ли улучшению аппетита к риску на фондовых рынках прекращение повышения процентных ставок со стороны ФРС?
- Это позитивный фактор, но, опять же, повторюсь - необходим определенный катализатор роста мировой торговли, для этого потребуется ускорение темпов роста экономики Китая. Сейчас рынки сосредоточены на заключении торгового перемирия между США и КНР, но при этом пока неясно, как быстро Китай сможет провести новые стимулирующие меры и когда это отразится в улучшении динамики мировой торговли, - на мой взгляд, этот процесс может затянуться.
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