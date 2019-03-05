Численность занятого населения в Китае впервые падает

Грядущее превращение Китая из страны с профицитом счета текущих операций в страну с дефицитом не единственный "тектонический сдвиг" этой одной из самых густонаселенных наций в мире.

Согласно последним данным National Bureau of Services численность занятого населения Китая впервые за всю историю падает, в конце 2018 г. число занятых граждан сократилось до 776 млн - на 540 тыс. меньше, чем в 2017 г.

Между тем, еще одним признаком быстрого старения населения Китая является то, что численность населения трудоспособного возраста, или людей в возрасте от 16 до 59 лет, также сокращается седьмой год подряд, это сокращение на 2,8% с 2011 по 2018 гг. согласно данным Caixing. В прошлом году общая численность населения трудоспособного возраста в Китае составляла 897 млн человек, что на 5 млн человек меньше чем 902 млн человек в 2017 г. согласно данным Национального бюро статистики Китая.

В прошлом месяце Ли Ксиру, глава Департамента народонаселения и занятости Национального бюро статистики Китая, предупредил, что численность занятого населения в ближайшие годы упадет еще больше.

Китай уже сталкивается с большим количеством "пузырей" в экономике и ценах на активы, в первую очередь это касается огромного корпоративного долга и все еще крупного теневого банкинга, которые необходимо сбалансировать с беспрецедентным "пузырем" на рынке жилья, чтобы избежать краха в финансовой системе. Однако сокращение рабочей силы в стране создает большие головные боли для чиновников, увеличивая расходы на рабочую силу, вызывая инфляционное давление и создавая дополнительную нагрузку на экономику, которая уже борется с внешними препятствиями.

Как недавно сообщило издание China Daily, нехватка рабочей силы означает, что стоимость рабочей силы продолжит расти, а развитие технологий заменит работников. А поскольку выпускники университетов, ожидающие гораздо более высокой заработной платы, составляют почти половину рабочей силы на рынке труда, рынок не может обеспечить традиционные отрасли необходимым количеством рабочей силы, а прошлый режим экономического роста с высокими затратами является неустойчивым.

Ситуация с будущим еще мрачнее: ожидается, что численность населения трудоспособного возраста резко сократится с 830 млн в 2030 г. до 700 млн человек в 2050 г., ежегодное снижение составит 7,6 млн человек, сказал Ли Чжун, представитель Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР в июле. Между тем, на фоне сокращения предложения рабочей силы зарплата во всех отраслях росла со скоростью 11,3% в 2011 г., 10,5% в 2012 г. и 9,7% в 2013 г., сказал Чжун, добавив, что в результате многие иностранные предприятия покинули Китай и переместились в Юго-Восточный Китай из-за роста стоимости рабочей силы.

Еще в 2015 г. Всемирный банк прогнозировал, что численность населения трудоспособного возраста в Китае к 2040 г. сократится более чем на 10%, несмотря на недавнее ослабление "политики одного ребенка". Это повышает риск того, что самая густонаселенная страна в мире "постареет" раньше, чем успеет разбогатеть.

Дальнейшее снижение на 10% приведет к потере 90 млн китайских рабочих - больше, чем население Германии. Ожидается, что в течение следующих 25 лет трудоспособное население Южной Кореи, Таиланда и Японии также сократится на 10% и более процентов.

По состоянию на 2010 г. почти 40% всех людей на планете в возрасте 65 лет и старше, а это около 211 млн человек, проживали в Восточной Азии, и, по оценкам Всемирного банка, доля населения в возрасте 65 лет и выше в дюжине стран Восточной Азии вырастет в два раза, достигнув 14% за четверть века или меньше. Во Франции и США на ту же трансформацию ушло 115 и 69 лет соответственно.

"Страны становятся богаче, и по мере этих процессов рождаемость падает. Учитывая текущие показатели рождаемости в Китае, можно ожидать прирост у людей, которые хотели бы завести второго ребенка, но вряд ли стоит ожидать большого долгосрочного воздействия", - сказал Филип О'Киф, ведущий автор доклада Всемирного банка.

О'Киф привел данные опросов, согласно которым только четверть китайцев, имеющих право иметь второго ребенка, могли бы это сделать. Однако согласно последним данным, несмотря на ослабление в Китае печально известной "политики одного ребенка", местные показатели рождаемости остаются на прежнем уровне. В 2018 г. фактически рождаемость в Китае упала до нового рекордно низкого уровня.

Комментируя демографический крах Китая, Ван Фэн, профессор социологии в Калифорнийском университете в Ирвайне, отметил: "За десятилетия социальных и экономических преобразований в Китае подготовлено совершенно новое поколение, для которого брак и деторождение уже не имеют того значения, которое они имели когда-то".

Всемирный банк призвал правительства стран Восточной Азии признать иммиграцию одной из тактик противодействия падающему демографическому давлению, отметив, что более 20% австралийцев и новозеландцев и 40% сингапурцев были иммигрантами.

Конечно, помимо демографии, превращение Китая в следующую Японию несет серьезные и потенциально тяжелые последствия для местной экономики. Как сообщалось в октябре в Econimica, численность населения Китая в возрасте от 0 до 24 лет выросла более чем на 300 млн человек с 1950 г. до пика в 1991 г.. С тех пор общая численность молодежи в Китае сократилась на 176 млн человек, 30%-е снижение количества детей в Китае. ООН выразила надежду, что формальная ликвидация "политики одного ребенка" просто замедлит темпы сокращения населения. Однако быстрое сокращение населения Китая в возрасте 15-44 лет и непропорционально большое количество молодых мужчин нельзя компенсировать сокращением рождаемости. Сравните это с количеством долга, насильственно вводимого в страну, которая стоит перед огромным неизбежным сокращением населения.

Чтобы представить ситуацию с долгом в перспективе, достаточно взглянуть на нижеприведенный график, на котором видны данные по общему долгу и годовому ВВП, разделенные на численность китайского населения в возрасте от 0 до 24 лет. По состоянию на 2018 г. каждый ребенок в Китае в возрасте до 25 лет несет ответственность за долг в размере более $100 тыс., при этом годовая экономическая активность (ВВП), создаваемая этим долгом, продолжает отставать.

И в грядущем десятилетии эта ситуация только усугубится на фоне неуклонного падения численности молодого населения, а создание долга (при отсутствии сопутствующего экономического роста) продолжит стремительно расти, усиливая потенциал коллапса текущей экономической модели.

Положение Китая и реакция на него не уникальны, но, учитывая размеры Китая, окончательное глобальное воздействие крушения "китайского поезда" будет беспрецедентным, особенно учитывая сокращение их населения в возрасте от 15 до 64 лет. На нижеприведенном графике отражено ежегодное изменение численности населения Китая в возрасте от 15 до 64 лет как в миллионах (зеленые столбцы), так и в процентах (синяя линия).

Без резкого скачка рождаемости в Китае огромный избыток производственных мощностей и постоянно сокращающаяся база потребления ничем хорошим не закончатся.

Конечно, это касается не только Китая: вот график, на котором отражен федеральный долг США на душу населения от 0 до 24 лет, который подтверждает, что следующее поколение, будь то в Китае или США, пройдет через болезненные столкновения с динамикой долгового "пузыря".