Китай снизил прогноз роста ВВП в 2019 г. до 6-6,5% против 6,6% в 2018 г

Правительство Китая снизило прогноз роста ВВП на этот год до 6-6,5% на фоне признаков замедления мировой экономики и потребительского спроса внутри страны, продолжающейся торговой войны с США.

"На текущий год задачей является обеспечение роста экономики на уровне 6-6,5%", - заявил на открывшейся во вторник сессии Всекитайского собрания народных представителей премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

По словам премьера, в 2018 году экономика страны столкнулась со значительными внешними и внутренними негативным вялениями, однако удалось обеспечить рост ВВП страны на уровне 6,6%. Ли Кэцян отметил, что "анализ обстановки внутри страны и за ее пределами свидетельствует, что развитие Китая в 2019 году столкнется и еще более серьезными проблемами".

Планом на 2018 г. предусматривался рост ВВП примерно на 6,5%, аналогичный ориентир правительство устанавливало и на 2017 г.

Премьер сказал, что правительство будет воздерживаться от "сильных" мер по стимулированию роста.

Дефицит государственного бюджета КНР в 2019 году составит 2,8% ВВП, что на 0,2 процентных пункта больше, чем в 2018 году. Размер отрицательного сальдо запланирован в объеме 2,76 трлн юаней ($412 млрд), в том числе дефицит центрального бюджета - 1,83 трлн юаней.

Правительство готовит налоговые стимулы для поддержки производителей, расширит кредитование малого и среднего бизнеса.

Рост расходов на нужды обороны составит 7,5% - до 1,19 трлн юаней ($177,6 млрд), говорится в проекте бюджета страны. В 2018 году повышение этого показателя составляло 8,1%.

В этом году в городах и поселках страны будет создано свыше 11 млн новых рабочих мест.

Рост потребительских цен предполагается на уровне около 3%.

Ли Кэцян заявил, что в 2019 году правительство будет поддерживать обменный курс национальной валюты - юаня - на стабильном уровне.

Он отметил, что КНР "поддерживает экономическую глобализацию и свободу торговли", выступает за реформу ВТО, будет развивать систему районов свободной торговли, в частности, ведет переговоры на эту тему с Южной Кореей и европейским и странами.

"Мы продолжаем консультации по торговым вопросам с Соединенными Штатами. Китай выступает за взаимовыгодное сотрудничество, его взаимное развитие, последовательно предлагает решать торговые противоречия путем мирных консультаций", - подчеркнул Ли Кэцян.

Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти КНР), открывшаяся во вторник, утвердит доклад премьера Госсовета Ли Кэцяна о работе правительства в минувшем году и плане развития страны на 2019 год, оценит выполнение государственного бюджета в 2018 году, примет бюджет на текущий год и примет ряд законопроектов.

