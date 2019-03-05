Мадрид и Лондон подписали договор против вывода налогов через Гибралтар

Испания и Великобритания подписали в понедельник, 4 марта, налоговое соглашение по Гибралтару, призванное предотвратить финансовое мошенничество и отмывание денег через эту британскую заморскую территорию после выхода Соединенного Королевства из состава Европейского Союза.

Так, в соответствии с этим договором, физические и юридические лица, проживающие на территории Гибралтара либо занимающиеся там деловой деятельностью, будут рассматриваться как налоговые резиденты Испании, если с этой страной связана большая часть их доходов и вкладов.

Это соглашение, которое еще должно быть ратифицировано испанским правительством и парламентами обеих стран, является частью пакетной сделки по "Брекзиту" между Лондоном и Брюсселем, одобренной Евросоюзом в ноябре 2018 года.

Для Мадрида важно, чтобы ситуация 29 марта, когда Великобритания и соответственно Гибралтар выйдут из Евросоюза, "развивалась планомерно и с учетом интересов Испании в вопросах борьбы с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов", отмечают в испанском МИДе

Страсти вокруг Гибралтара

Гибралтар перешел к Великобритании в 1713 году, после чего Мадрид неоднократно пытался вернуть его. В конце 1960-х годов Испания из-за разногласий закрыла границу с Гибралтаром, а полностью открыла ее в 1985 году, перед своим вступлением в Европейское экономическое сообщество - предшественник ЕС.

В 2002 году 99 процентов гибралтарцев на референдуме отклонили предложение разделить суверенитет территории между Лондоном и Мадридом. В то же время на референдуме по "Брекзиту" 95,9 процентов жителей Гибралтара проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС.