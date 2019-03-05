Макрон предложил создать европейское агентство по защите демократии

Менее чем за три месяца до выборов в Европарламент президент Франции Эмманюэль Макрон представил план действий по реформированию Европейского Союза. В частности, он высказался в поддержку создания "европейского агентства по защите демократии". Эксперты этой организации могли бы при необходимости выезжать в любой из членов ЕС, чтобы защитить выборы от хакерских атак и попыток манипуляций, говорится в статье Макрона, которую ежедневные издания 28 государств - участников Евросоюза опубликовали в понедельник, 4 марта.

"Нам следует запретить финансирование европейских политических партий иностранными державами", - добавил он. Выборы в Европарламент запланированы на 23-26 мая 2019 года.

Макрон предложил план европейских реформ

Французский президент перечислил ряд инициатив, которые позволят укрепить ЕС. К ним глава государства отнес предложения по реформе политики в области конкуренции и реорганизации торговой политики. Так, в стратегических отраслях приоритет следует отдавать европейским компаниям, считает Макрон. При этом следует штрафовать или же запрещать компании, которые "подрывают стратегические интересы и ключевые ценности" Европы - экологические стандарты, защиту данных и налоговую систему, добавил он.

Кроме того, Макрон высказался в поддержку усиления защиты границ шенгенской зоны. В списке предложений главы государства - появление единой службы пограничной охраны, а также ведомства по вопросам предоставления убежища, которое будет действовать в пределах всего ЕС.

Президент Франции особо выделил необходимость бороться с распространением ненависти и насилия в интернете. Ранее Макрон выразил недовольство тем, что борьба с проявлениями ненависти во всемирной паутине на европейском уровне продвигается недостаточно быстро.