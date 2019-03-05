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В США конгрессмены требуют доступ к деталям переговоров Трампа и Путина
08:22 05.03.2019 |
Председатели трех комитетов Палаты представителей Конгресса США требуют доступ к документам, относящимся к переговорам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. Демократы Адам Шифф (комитет по разведке), Элайджа Каммингс (комитет по надзору) и Элиот Энгель (комитет по иностранным делам) в понедельник, 4 марта, обратились с письмами к госсекретарю США Майклу Помпео и Мику Малвейни, который исполняет обязанности главы аппарата Белого дома.
В январе газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц США сообщила, что Трамп как минимум один раз скрыл от высокопоставленных сотрудников своей администрации детали разговоров с российским коллегой. В частности, на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге в 2017 году Трамп забрал бумаги с пометками у своего переводчика и приказал не обсуждать случившееся с членами администрации. В результате даже в засекреченных досье отсутствуют данные о деталях пяти встреч Трампа и Путина в течение последних двух лет, отмечает издание.
Если подобные заявления правдивы, это "вызывает глубокую обеспокоенность в сфере национальной безопасности, контрразведки и внешней политики", особенно "в свете активной кампании России по влиянию на американские выборы", отмечают авторы писем. Запросы являются продолжением совместного письма в адрес Белого дома, направленного 21 февраля. Члены Демократической партии запросили информацию о том, уничтожил ли Трамп записи, имеющие отношение к его встречам с Путиным, однако Белый дом никак не отреагировал на письмо, подчеркивают авторы.
Возможные связи Трампа с Россией расследуют более полутора лет
По данным американских СМИ, доклад о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году, которое комиссия под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера расследует более полутора лет, в марте может быть передан Минюсту.
Дональд Трамп неоднократно призывал прекратить федеральное расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы, называя его "охотой на ведьм". Российская сторона также отрицает свое вмешательство в выборы.
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